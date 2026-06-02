"Слава Украине" прозвучало в Париже: Марта Костюк победила Элину Свитолину и вышла в полуфинал

В четвертьфинале одного из крупнейших теннисных турниров The French Open сошлись украинки Марта Костюк и Элина Свитолина. Первая смогла одержать победу и впервые в карьере выйти в полуфинал крупного турнира.

Костюк одолела Свитолину 2:1 (6:3, 2:6, 6:2). Матч прошел на стадионе Court Philippe-Chatrier в Париже. Об этом сообщили в WTA.

После победы Костюк расплакалась во время интервью. Она также вспомнила обстрел Украины, отметив, что это был особенный матч для обеих украинок. Свою победу она посвятила украинцам и заявила "Слава Украине", после чего ее слова встретили аплодисментами.

Она также призвала донатить на нужды украинского тенниса, поддержав наших спортсменов.

После победы Марта Костюк поднялась на 12 строчку в рейтинге лучших теннисисток мира WTA. Свитолина занимает в нем 8 строчку.

Эта победа стала 17-й подряд победой для Костюк на грунте.

В полуфинале она будет играть против россиянки Мирры Андреевой, которая выступает в "нейтарльном" статусе. До этого Костюк уже дважды одолела "нейтральную" спортсменку, не проиграв ей ни разу. Вторая полуфинальная пара определится завтра, 3 июня. В то же время фавориткой на выход в финал является первая ракета мира, белоруска Арина Сабаленко.

Полуфиналы состоятся 4 июня, а финал пройдет в субботу, 6 июня. Победительница турнира получит 2,8 млн евро. Свитолина получит 470 тысяч евро за участие в четвертьфинале, Костюк гарантировала себе минимум 750 тысяч евро призового фонда, финалистка получает 1,4 млн евро.

Ранее Фокус рассказывал, что Марта Костюк победила в первом туре Открытого чемпионата Франции, а игра происходила именно тогда, когда Российская Федерация ударила по Киеву 24 мая. Во время пресс-конференции спортсменка расплакалась, поскольку из-за российского обстрела едва не потеряла семью. Костюк показала фото с кадрами пожара, который бушевал неподалеку от дома.

2 мая Марта Костюк стала победительницей турнира WTA 1000 в Мадриде, одолев в финале "нейтральную" Мирру Андрееву. Украинская теннисистка выиграла решающий матч в двух сетах и получила один из крупнейших титулов в своей карьере.