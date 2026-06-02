"Слава Україні" пролунало в Парижі: Марта Костюк перемогла Еліну Світоліну і вийшла в півфінал

У чвертьфіналі одного з найбільших тенісних турнірів The French Open зійшлися українки Марта Костюк та Еліна Світоліна. Перша змогла здобути перемогу та вперше в кар'єрі вийти до півфіналу великого турніру.

Костюк здолала Світоліну 2:1 (6:3, 2:6, 6:2). Матч пройшов на стадіоні Court Philippe-Chatrier у Парижі. Про це повідомили у WTA.

Після перемоги Костюк розплакалася під час інтерв'ю. Вона також згадала обстріл України, відзначивши, що це був особливий матч для обох українок. Свою перемогу вона присвятила українцям та заявила "Слава Україні", після чого її слова зустріли аплодисментами.

Вона також закликала донатити на потреби українського тенісу, підтримавши наших спортсменів.

Після перемоги Марта Костюк піднялася на 12 сходинку в рейтингу найкращих тенісисток світу WTA. Світоліна посідає в ньому 8 сходинку.

Ця перемога стала 17-ю поспіль перемогою для Костюк на ґрунті.

У півфіналі вона гратиме проти росіянки Мірри Андрєєвої, яка виступає в "нейтарльному" статусі. До цього Костюк вже двічі здолала "нейтральну" спортсменку, не програвши їй жодного разу. Друга півфінальна пара визначиться завтра, 3 червня. Водночас фавориткою на вихід у фінал є перша ракета світу, білоруска Арина Сабаленка.

Півфінали відбудуться 4 червня, а фінал пройде у суботу, 6 червня. Переможниця турніру отримає 2,8 млн євро. Світоліна отримає 470 тисяч євро за участь в чвертьфіналі, Костюк гарантувала собі щонайменше 750 тисяч євро призового фонду, фіналістка отримує 1,4 млн євро.

Раніше Фокус розповідав, що Марта Костюк перемогла у першому турі Відкритого чемпіонату Франції, а гра відбувалась саме тоді, коли Російська Федерація вдарила по Києву 24 травня. Під час пресконференції спортсменка розплакалась, оскільки через російський обстріл ледь не втратила родину. Костюк показала фото з кадрами пожежі, яка вирувала неподалік від будинку.

2 травня Марта Костюк стала переможницею турніру WTA 1000 в Мадриді, здолавши у фіналі "нейтральну" Мірру Андрєєву. Українська тенісистка виграла вирішальний матч у двох сетах та здобула один із найбільших титулів у своїй кар’єрі.