"Хотел бы продолжить": Джошуа оценил бой Усика с Верховеном и заговорил о реванше (видео)

Украинский боксер Александр Усик выполнил свою работу во время боя с нидерландцем Рико Верховеном, хотя многие эксперты описывают его выступление негативно.

Вопрос заключается в том, как этот бой судил рефери, заявил британский боксер, которого Усик также победил, Энтони Джошуа.

"Бой с Рико был хорошим. Усик сделал то, что сделал. Помните: дело было не в Усике, а в рефери. Александр оказался в такой ситуации, он бы хотел продолжить. Нет сомнений, что любой боец в такой ситуации хотел бы продолжить", — сказал Джошуа.

Он пояснил, что в этом поединке все зависело от судьи и предположил, что реванш между Усиком и Верховенм был бы "грандиозным".

"Но, к сожалению, от рефери зависят карьеры бойцов. Мы видели это снова и снова в профессиональном боксе. Рефери принял решение. Он профессионал. И я думаю, что если бы был реванш, то он был бы грандиозным", — подчеркнул Джошуа.

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Комментарий Энтони Джошуа

Напомним, в начале июня Александр Усик официально получил следующего соперника для боя. Им стал немец Агит Кабаел.

Фокус также писал о том, что Рико Верховен встал на защиту Усика от поклонников бокса, которые выразили недоумение относительно физической формы украинца во время боя.