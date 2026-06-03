"Хотів би продовжити": Джошуа оцінив бій Усика з Верховеном та заговорив про реванш (відео)

Український боксер Олександр Усик виконав свою роботу під час бою з нідерландцем Ріко Верховеном, хоча чимало експертів описують його виступ негативно.

Питання полягає у тому, як цей бій судив рефері, заявив британський боксер, якого Усик також переміг, Ентоні Джошуа.

"Бій з Ріко був хорошим. Усик зробив те, що зробив. Пам'ятайте: справа була не в Усику, а в рефері. Олександр опинився у такій ситуації, він би хотів продовжити. Немає сумнівів, що будь-який боєць у такій ситуації хотів би продовжити", — сказав Джошуа.

Він пояснив, що в цьому поєдинку все залежало від судді та припустив, що реванш між Усиком та Верховенм був би "грандіозним".

"Але, на жаль, від рефері залежать кар'єри бійців. Ми бачили це знову та знову у професійному боксі. Рефері ухвалив рішення. Він професіонал. І я думаю, що якби був реванш, то він був би грандіозним", — наголосив Джошуа.

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Коментар Ентоні Джошуа

Нагадаємо, на початку червня Олександр Усик офіційно отримав наступного суперника для бою. Ним став німець Агіт Кабаєл.

Фокус також писав про те, що Ріко Верховен став на захист Усика від шанувальників боксу, які висловили здивування щодо фізичної форми українця під час бою.