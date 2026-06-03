Годами скрывал доходы: мужчина получил более трех лет за незаконную трансляцию Премьер-лиги

Стримера, который создал собственный канал, нелегально транслировавший матчи английской Премьер-лиги, приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы. В целом мужчина успел получить более 200 000 фунтов стерлингов, то есть примерно 11,9 млн грн, прибыли.

Основатель сервиса MB Streams Майкл Барроу признал себя виновным в трех преступлениях, связанных с мошенничеством, и был осужден Королевским судом Свонси на юге Уэльса. Об этом информирует британское издание Express.

Количество подписчиков канала достигало более 2 тысяч, за что мужчина получил более 200 000 фунтов стерлингов прибыли. Барроу, как отмечается, приложил немало усилий, чтобы избежать разоблачения, предлагая постоянным клиентам маскировать свои банковские переводы якобы под покупку "мерча". Оплату же наличными он принимал у себя дома.

В суде охарактеризовали операцию как масштабное, очень сложное и длительное коммерческое мошенничество, поскольку мужчина с 2021 года уже имел несколько предписаний на прекращение своей деятельности.

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Дело было возбуждено Премьер-лигой и поддержано Агентством по защите авторских прав и управлением по борьбе с экономическими преступлениями.

Директор по правовому обеспечению Премьер-лиги Стефан Сергот отметил, что полученный приговор подчеркивает всю серьезность последствий для поставщиков незаконных услуг.

"Продажа прав на трансляцию является основой финансовой поддержки Премьер-лиги по всей футбольной пирамиде", — подчеркнул Стефан Сергот.

Приобретение трансляций через незаконный стриминг может подвергать зрителей рискам, включая мошенничество, вредоносное программное обеспечение и кражу личных данных, предупредил представитель Премьер-лиги, добавив, что борьба с такими "услугами" заключается не только в защите интеллектуальной собственности, но и в защите болельщиков.

Впрочем, как ранее писало издание, возможность посмотреть игры любимых команд через различные смарт-приставки становятся все популярнее у спортивных болельщиков, которые не хотят платить большие деньги за официальную подписку, хотя уже каждый третий пользователь нелегальных мультимедийных устройств стал жертвой мошенничества. Кража личных данных является основным видом преступления в этом сегменте, а средний ущерб для потерпевших, как подсчитано, достигает 1700 фунтов стерлингов, то есть около 101,5 тыс гривен.

Напомним, лондонский "Челси" не планировал разрывать контракт с Михаилом Мудриком. Соглашение с игроком было подписано до 2031 года.

Фокус также писал, что 30 мая французский "ПСЖ" стал победителем финала Лиги чемпионов-2026. Парижане одолели лондонский "Арсенал" в серии послематчевых пенальти.