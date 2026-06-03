Роками приховував доходи: чоловік отримав понад три роки за незаконну трансляцію Прем'єр-ліги

Стрімера, який створив власний канал, що нелегально транслював матчі англійської Прем'єр-ліги, засудили до трьох років і двох місяців позбавлення волі. Загалом чоловік встиг отримати понад 200 000 фунтів стерлінгів, тобто приблизно 11,9 млн грн, прибутку.

Засновник сервісу MB Streams Майкл Барроу визнав себе винним у трьох злочинах, пов'язаних із шахрайством, та був засуджений Королівським судом Свонсі на півдні Уельсу. Про це інформує британське видання Express.

Кількість передплатників каналу сягала понад 2 тисяч, за що чоловік отримав понад 200 000 фунтів стерлінгів прибутку. Барроу, як зазначається, доклав чимало зусиль, щоб уникнути викриття, пропонуючи постійним клієнтам маскувати свої банківські перекази нібито під купівлю "мерча". Оплату ж готівкою він приймав у себе вдома.

У суді охарактеризували операцію як масштабне, дуже складне та тривале комерційне шахрайство, оскільки чоловік з 2021 року вже мав декілька приписів на припинення своєї діяльності.

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Справу було порушено Прем'єр-лігою та підтримано Агенцією з захисту авторських прав та управлінням по боротьбі з економічними злочинами.

Директор з правового забезпечення Прем'єр-ліги Стефан Сергот наголосив, що отриманий вирок підкреслює усю серйозність наслідків для надавачів незаконних послуг.

"Продаж прав на трансляцію є основою фінансової підтримки Прем’єр-ліги по всій футбольній піраміді", — підкреслив Стефан Сергот.

Придбання трансляцій через незаконний стрімінг може наражати глядачів на ризики, включаючи шахрайство, шкідливе програмне забезпечення та крадіжку особистих даних, попередив представник Прем'єр-ліги, додавши, що боротьба з такими "послугами" полягає не лише у захисті інтелектуальної власності, але й у захисті вболівальників.

Утім, як раніше писало видання, можливість подивитися ігри улюблених команд через різноманітні смарт-приставки стають дедалі популярнішими у спортивних уболівальників, які не хочуть платити великі гроші за офіційну підписку, хоча вже кожен третій користувач нелегальних мультимедійних пристроїв став жертвою шахрайства. Крадіжка особистих даних є основним видом злочину у цьому сегменті, а середній збиток для потерпілих, як підраховано, сягає 1700 фунтів стерлінгів, тобто близька 101,5 тис гривень.

Нагадаємо, лондонський "Челсі" не планував розривати контракт із Михайлом Мудриком. Угода із гравцем була підписана до 2031 року.

Фокус також писав, що 30 травня французький "ПСЖ" став переможцем фіналу Ліги чемпіонів-2026. Парижани здолали лондонський "Арсенал" у серії післяматчевих пенальті.