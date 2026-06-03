Самая дорогая реликвия в истории футбола: в какую сумму оценили футболку Пеле из финала ЧМ-1958

Легендарную синюю футболку с номером 10, в которой Пеле играл в финале Чемпионата мира 1958 года, выставят на аукцион в Нью-Йорке. По оценкам аукционного дома Sotheby's, ее стоимость превысит шесть миллионов долларов.

Об этом сообщило издание The Guardian.

Если прогнозируемая цена подтвердится, футболка станет одним из самых дорогих спортивных артефактов в истории футбола.

В этой футболке 17-летний Пеле сыграл в финале против Швеции на Чемпионате мира 1958 года. Тогда сборная Бразилии победила со счетом 5:2, а будущая легенда футбола забила два гола и помогла своей стране впервые получить титул чемпиона мира. Всего на том турнире Пеле отметился шестью голами в четырех матчах.

Реликвия долгое время хранилась в семье футболиста, а в 1993 году ее передали в бразильский Музей спорта имени Эдвалдо Алвеса Санта-Росы. В 2004 году футболку впервые продали на аукционе в Лондоне за 59 тыс. фунтов стерлингов.

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Футболку Пеле оценили в более чем 6 миллионов долларов

Для сравнения, футболку Диего Марадоны с матча ЧМ-1986 против Англии, в котором был забит знаменитый гол "рукой Бога", продали за 9,3 млн долларов. Коллекция из шести игровых футболок Лионеля Месси с чемпионата мира 2022 года была реализована за 7,8 млн долларов.

Перед торгами Sotheby's покажет футболку публике. Увидеть ее можно будет с 1 июля в новой штаб-квартире аукционного дома на Манхэттене во время проведения Чемпионата мира 2026 года. Аукцион завершится 16 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что в США выставили на онлайн-аукцион купе Cadillac DeVille 1968 года, которым пользовался канадский певец Джастин Бибер. Автомобиль снялся в клипе на песню Peaches, который набрал более 865 миллионов просмотров, а за раритетное авто планируют выручить более 100 тысяч долларов. Перед продажей Cadillac прошел реставрацию и кастомизацию, хотя сейчас снова нуждается в обновлении.

Ранее стало известно, что аукционный дом Christie's выставит на торги средневековую рукопись о короле Артуре, Мерлине и рыцарях Круглого стола. Манускрипт, созданный в конце XIII — начале XIV века, около 700 лет находился в частных коллекциях и никогда не демонстрировался широкой публике. За уникальную книгу с 126 иллюстрациями и отделкой сусальным золотом планируют выручить не менее 2,7 миллиона долларов.