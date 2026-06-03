Найдорожча реліквія в історії футболу: в яку суму оцінили футболку Пеле з фіналу ЧС-1958

Легендарну синю футболку з номером 10, у якій Пеле грав у фіналі Чемпіонату світу 1958 року, виставлять на аукціон у Нью-Йорку. За оцінками аукціонного дому Sotheby's, її вартість перевищить шість мільйонів доларів.

Про це повідомило видання The Guardian.

Якщо прогнозована ціна підтвердиться, футболка стане одним із найдорожчих спортивних артефактів в історії футболу.

У цій футболці 17-річний Пеле зіграв у фіналі проти Швеції на Чемпіонаті світу 1958 року. Тоді збірна Бразилії перемогла з рахунком 5:2, а майбутня легенда футболу забила два голи та допомогла своїй країні вперше здобути титул чемпіона світу. Загалом на тому турнірі Пеле відзначився шістьма голами у чотирьох матчах.

Реліквія тривалий час зберігалася в родині футболіста, а в 1993 році її передали до бразильського Музею спорту імені Едвалдо Алвеса Санта-Роси. У 2004 році футболку вперше продали на аукціоні в Лондоні за 59 тис. фунтів стерлінгів.

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Футболку Пеле оцінили в понад 6 мільйонів доларів

Для порівняння, футболку Дієго Марадони з матчу ЧС-1986 проти Англії, в якому був забитий знаменитий гол “рукою Бога”, продали за 9,3 млн доларів. Колекція з шести ігрових футболок Ліонеля Мессі з чемпіонату світу 2022 року була реалізована за 7,8 млн доларів.

Перед торгами Sotheby's покаже футболку публіці. Побачити її можна буде з 1 липня в новій штаб-квартирі аукціонного дому на Мангеттені під час проведення Чемпіонату світу 2026 року. Аукціон завершиться 16 липня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США виставили на онлайн-аукціон купе Cadillac DeVille 1968 року, яким користувався канадський співак Джастін Бібер. Автомобіль знявся у кліпі на пісню Peaches, що набрав понад 865 мільйонів переглядів, а за раритетне авто планують виручити понад 100 тисяч доларів. Перед продажем Cadillac пройшов реставрацію та кастомізацію, хоча нині знову потребує оновлення.

Раніше стало відомо, що аукціонний дім Christie's виставить на торги середньовічний рукопис про короля Артура, Мерліна та лицарів Круглого столу. Манускрипт, створений наприкінці XIII — на початку XIV століття, близько 700 років перебував у приватних колекціях і ніколи не демонструвався широкій публіці. За унікальну книгу з 126 ілюстраціями та оздобленням сусальним золотом планують виручити щонайменше 2,7 мільйона доларів.