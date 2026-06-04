Исторический рубеж для Украины: где смотреть матч Костюк против "нейтральной" Андреевой

4 июня в 16:00 в полуфинале Ролан Гаррос — турнира "большого шлема" — украинка Марта Костюк попытается побороться за исторический результат для Украины. На пути к первому финалу турниров "большого шлема" в истории страны ей будет противостоять россиянка Мирра Андреева, которая выступает под нейтральным флагом.

До этого украинка и россиянка встречались дважды — оба раза именно Костюк одерживала победу. Фокус рассказывает, что известно о матче украинской теннисистки.

Для Марты Костюк это первый выход в полуфинал на таком уровне. Ранее подобное достижение имели еще две украинские теннисистки — Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Первая аж четыре раза доходила до стадии 1/2 финала на "мэйджорах", однако каждый раз уступала: на "Уимблдоне" (в 2019 и 2023 годах), на US Open (в 2019 году) и на Australian Open (в 2026 году). Ястремской тоже не удалось выиграть свой единственный полуфинал — на Australian Open-2024.

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Как Костюк дошла до полуфинала

За 5 матчей на турнире в Париже Костюк отдала лишь два сета. Сперва она прошлась по более простым соперницам — победила Оксану Селехметьеву, Кети Волынец и Викторию Голубич. В 1/8 финала Марту ждала третья ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек. Однако и здесь украинка одержала уверенную победу 2:0.

В четвертьфинале встретились две украинки — соперницей Марты Костюк стала Элина Свитолина. В напряженной битве первая вышла победительницей.

После победы Костюк расплакалась во время интервью. Она также вспомнила обстрел Украины, отметив, что это был особенный матч для обеих украинок. Свою победу она посвятила украинцам и заявила "Слава Украине", после чего ее слова встретили аплодисментами.

Последний раз Костюк проигрывала еще в марте. С того времени она одержала 17 побед подряд, выиграв два турнира.

Матчи Костюк против Андреевой

В своей карьере Костюк дважды встречалась с Миррой Андреевой. Последний раз — в финале предыдущего турнира Марты Костюк, где украинка одолела россиянку 2:0 и стала чемпионкой WTA 1000 в Мадриде.

Также они играли в январе на полях турнира в Австралии. В четвертьфинале Костюк прошла Андрееву 2:0, дойдя до финала, где уступила первой ракетке мира, белоруске Арине Сабаленко.

Какие шансы есть у Костюк на победу на Ролан Гаррос

Сейчас Марта Костюк является фавориткой у букмекеров на победу над Мартой Андреевой в полуфинале Ролан Гаррос.

Во втором полуфинале сойдутся "нейтральная" россиянка Диана Шнайдер и спортсменка из Польши Майя Хвалинская. До этого фавориткой турнира была первая ракетка Сабаленко, однако вчера, 3 июня, Шнайдер выбила белоруску из турнира.

Шнайдер также является фавориткой второй пары за право сыграть в финале турнира. В то же время Костюк и Шнайдер встречались между собой лишь раз, в сентябре 2024 года — тогда победу одержала именно "нейтральная" спортсменка.

Где смотреть матч Костюк против Андреевой

В Украине транслятором Ролан Гаррос является телеканал "Eurosport". Он доступен на различных сервисах и в кабельном телевидении.

Поединок начнется 4 июня примерно в 16:00.

Ранее Фокус рассказывал, что Марта Костюк победила в первом туре Открытого чемпионата Франции, а игра происходила именно тогда, когда Российская Федерация ударила по Киеву 24 мая. Во время пресс-конференции спортсменка расплакалась, поскольку из-за российского обстрела едва не потеряла семью. Костюк показала фото с кадрами пожара, который бушевал неподалеку от дома.

2 мая Марта Костюк стала победительницей турнира WTA 1000 в Мадриде, одолев в финале "нейтральную" Мирру Андрееву. Украинская теннисистка выиграла решающий матч в двух сетах и получила один из крупнейших титулов в своей карьере.