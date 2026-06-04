Історичний рубіж для України: де дивитися матч Костюк проти "нейтральної" Андрєєвої

4 червня о 16:00 у півфіналі Ролан Гаррос — турніру "великого шолому" — українка Марта Костюк спробує поборотися за історичний результат для України. На шляху до першого фіналу турнірів "великого шолому" в історії країни їй протистоятиме росіянка Мірра Андрєєва, яка виступає під нейтральним прапором.

До цього українка та росіянка зустрічалися двічі — обидва рази саме Костюк здобувала перемогу. Фокус розповідає, що відомо про матч української тенісистки.

Для Марти Костюк це перший вихід до півфіналу на такому рівні. Раніше подібне досягнення мали ще дві українські тенісистки — Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. Перша аж чотири рази доходила до стадії 1/2 фіналу на "мейджорах", однак кожного разу поступалася: на "Вімблдоні" (у 2019 та 2023 роках), на US Open (у 2019 році) та на Australian Open (у 2026 році). Ястремській теж не вдалося виграти свій єдиний півфінал — на Australian Open-2024.

Як Костюк дійшла до півфіналу

За 5 матчів на турнірі в Парижі Костюк віддала лише два сети. Спершу вона пройшлася по більш простих суперницях — перемогла Оксану Селехметьєву, Кеті Волинець та Вікторію Голубіч. У 1/8 фіналу на Марту чекала третя ракетка світу, польська тенісистка Іга Свьонтек. Однак і тут Українка здобула впевнену перемогу 2:0.

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У чвертьфіналі зустрілися дві українки — суперницею Марти Костюк стала Еліна Світоліна. У напруженій битві перша вийшла переможницею.

Після перемоги Костюк розплакалася під час інтерв'ю. Вона також згадала обстріл України, відзначивши, що це був особливий матч для обох українок. Свою перемогу вона присвятила українцям та заявила "Слава Україні", після чого її слова зустріли аплодисментами.

Востаннє Костюк програвала ще в березні. З того часу вона здобула 17 перемог поспіль, вигравши два турніри.

Матчі Костюк проти Андрєєвої

У своїй кар'єрі Костюк двічі зустрічалася з Міррою Андєєвою. Востаннє — у фіналі попереднього турніру Марти Костюк, де українка здолала росіянку 2:0 та стала чемпіонкою WTA 1000 в Мадриді.

Також вони грали у січні на полях турніру в Австралії. У чвертьфіналі Костюк пройшла Андрєєву 2:0, дійшовши до фіналу, де поступилася першій ракетці світу, білорусці Арині Сабаленко.

Які шанси є в Костюк на перемогу на Ролан Гарросі

Наразі Марта Костюк є фавориткою в букмекерів на перемогу над Мартою Андрєєвою у півфіналі Ролан Гарросу.

У другому півфіналі зійдуться "нейтральна" росіянка Діана Шнайдер та спортсменка з Польщі Мая Хвалінська. До цього фавориткою турніру була перша ракетка Сабаленко, однак вчора, 3 червня, Шнайдер вибила білоруску з турніру.

Шнайдер також є фавориткою другої пари за право зіграти в фіналі турніру. Водночас Костюк та Шнайдер зустрічалися між собою лише раз, у вересні 2024 року — тоді перемогу здобула саме "нейтральна" спортсменка.

Де дивитися матч Костюк проти Андрєєвої

В Україні транслятором Ролан Гаррос є телеканал "Eurosport". Він доступний на різних сервісах та у кабельному телебаченні.

Поєдинок розпочнеться 4 червня приблизно о 16:00.

Раніше Фокус розповідав, що Марта Костюк перемогла у першому турі Відкритого чемпіонату Франції, а гра відбувалась саме тоді, коли Російська Федерація вдарила по Києву 24 травня. Під час пресконференції спортсменка розплакалась, оскільки через російський обстріл ледь не втратила родину. Костюк показала фото з кадрами пожежі, яка вирувала неподалік від будинку.

2 травня Марта Костюк стала переможницею турніру WTA 1000 в Мадриді, здолавши у фіналі "нейтральну" Мірру Андрєєву. Українська тенісистка виграла вирішальний матч у двох сетах та здобула один із найбільших титулів у своїй кар’єрі.