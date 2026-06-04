Чемпионат по футболу 2026 года: ФИФА введет специальный жест для жалоб

На чемпионате мира по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике, будет действовать специальный жест для привлечения внимания судей к проявлениям расизма. Чтобы сообщить о нарушении игроки должны скрестить руки перед грудью.

Об этом сообщил спортивный журналист Генри Винтер,.

По его словам, как только арбитр увидит этот жест, он должен начать трехэтапную процедуру в рамках кампании Международной федерации футбола (FIFA) "Нет расизму". При первом эпизоде матч будет приостановлен; если оскорбления будут продолжаться — во встрече будет объявлен 15-минутный перерыв, а игроки покинут поле. В случае третьего инцидента игра будет прекращена.

Впервые правило с этим жестом было опробовано на чемпионате мира среди женщин до 20 лет. Турнир состоялся в 2024 году в Колумбии.

Известно, что Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В первенстве примут участие 48 сборных.

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Чемпионат по футболу 2026: что известно

Напомним, что ФИФА внесет важные изменения в правила на время Чемпионата мира. В частности, глава арбитража ФИФА Пьерлуиджи Коллина заявил о том, что во время травмы голкиперов полевые игроки не смогут общаться в технической зоне с тренерами. Ранее в сети критиковали голкиперов за то, что они умышленно могут затягивать время, симулируя травму.

19 июля в США на стадионе "Метлайф-Стедиум" в Ист-Ратерфорде, пригороде Нью-Йорка состоится финал Чемпионата мира по футболу. В то же время в перерыве состоится нетипичное для футбольных финалов событие — зрителей будут развлекать мировые звезды. В частности, Мадонна, Шакира и группа BTS. Еще одной особенностью станет наличие куратора — им станет солист группы Coldplay Крис Мартин.