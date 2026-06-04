Чемпіонат з футболу 2026: ФІФА запровадить спеціальний жест для скарг

На чемпіонаті світу з футболу, який пройде в США, Канаді та Мексиці, буде діяти спеціальний жест для привернення уваги суддів до проявів расизму. Щоб повідомити про порушення гравці мають схрестити руки перед грудьми.

Про це повідомив спортивний журналіст Генрі Вінтер,.

За його словами, як тільки арбітр побачить цей жест, він має розпочати триетапну процедуру в рамках кампанії Міжнародної федерації футболу (FIFA) "Ні расизму". При першому епізоді матч буде призупинено; якщо образи триватимуть — у зустрічі буде оголошено 15-хвилинну перерву, а гравці покинуть поле. У разі третього інциденту гру буде припинено.

Вперше правило з цим жестом було випробувано на чемпіонаті світу серед жінок до 20 років. Турнір відбувся у 2024 році в Колумбії.

Відомо, що Чемпіонат світу 2026 року пройде в США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня. У першості візьмуть участь 48 збірних.

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Чемпіонат з футболу 2026: що відомо

Нагадаємо, що ФІФА внесе важливі зміни у правила на час Чемпіонату світу. Зокрема, голова арбітражу ФІФА П'єрлуїджі Колліна заявив про те, що під час травми голкіперів польові гравці не зможуть спілкуватися у технічній зоні з тренерами. Раніше у мережі критикували голкіперів за те, що вони умисно можуть затягувати час, симулюючи травму.

19 липня у США на стадіоні "Метлайф-Стедіум" в Іст-Ратерфорді, передмісті Нью-Йорка відбудеться фінал Чемпіонату світу з футболу. Водночас у перерві відбудеться нетипова для футбольних фіналів подія — глядачів розважатимуть світові зірки. Зокрема, Мадонна, Шакіра та гурт BTS. Ще однією особливістю стане наявність куратора — ним стане соліст гурту Coldplay Кріс Мартін.