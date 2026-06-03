ФІФА внесе важливі зміни у правила на час Чемпіонату світу

Голова арбітражу ФІФА П'єрлуїджі Колліна заявив про те, що на Чемпіонаті світу буде внесено важливу зміну у правила. Тепер під час травми голкіперів польові гравці не зможуть спілкуватися у технічній зоні з тренерами.

Раніше у мережі критикували голкіперів за те, що вони умисно можуть затягувати час, симулюючи травму. Колишнього арбітра цитує BBC.

Із критикою подібних "тайм-аутів" виступали також і тренери. На їхню думку, воротарі використовували таку тактику як метод спілкування гравців з наставником, що впливає на хід та динаміку поєдинку.

П'єрлуїджі зазначив, що це погано, коли на полі залишаються лише суддя, фізіотерапевт і воротар, а усі інші його покидають.

"Ми провели семінар із тренерами всіх 48 команд і повідомили їм, що судді будуть діяти на випередження. Вони не дозволять обом командам йти до лавок запасних, коли воротар лежить на землі через травму. Воротар має право травмуватися, але гравці не мають права залишати ігрове поле, щоб провести щось на зразок тайм-ауту зі своїми тренерами. Досить дивно, що на полі залишаються лише суддя, фізіотерапевт і воротар. Усі інші гравці залишають поле, і це недобре", — заявив Колліна.

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Водночас, якщо футболісти таки спробують підійти до тренера, то вони не будуть покарані жовтими картками.

Раніше стало відомо, що 19 липня у США на стадіоні "Метлайф-Стедіум" в Іст-Ратерфорді, передмісті Нью-Йорка відбудеться фінал Чемпіонату світу з футболу. Водночас у перерві відбудеться нетипова для футбольних фіналів подія — глядачів розважатимуть світові зірки. Вболівальників, що завітають на фінал Мундіаля, розважатимуть Мадонна, Шакіра та гурт BTS. Ще однією особливістю стане наявність куратора — ним стане соліст гурту Coldplay Кріс Мартін.

У 2025 році стало відомо, що керівництво ФІФА запросить 2,6 млн фунтів стерлінгів, що становить приблизно 3,4 млн доларів США або ж 145,6 млн гривень за VIP-ложі на фіналі чемпіонату світу з футболу.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що участь Росії в Чемпіонаті світу з футболу 2026 року могла б мотивувати Кремль завершити війну з Україною.