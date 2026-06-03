ФИФА внесет важные изменения в правила на время Чемпионата мира

Председатель арбитража ФИФА Пьерлуиджи Коллина заявил о том, что на Чемпионате мира будет внесено важное изменение в правила. Теперь во время травмы голкиперов полевые игроки не смогут общаться в технической зоне с тренерами.

Ранее в сети критиковали голкиперов за то, что они умышленно могут затягивать время, симулируя травму. Бывшего арбитра цитирует BBC.

С критикой подобных "тайм-аутов" выступали также и тренеры. По их мнению, вратари использовали такую тактику как метод общения игроков с наставником, что влияет на ход и динамику поединка.

Пьерлуиджи отметил, что это плохо, когда на поле остаются только судья, физиотерапевт и вратарь, а все остальные его покидают.

"Мы провели семинар с тренерами всех 48 команд и сообщили им, что судьи будут действовать на опережение. Они не позволят обеим командам идти к скамейкам запасных, когда вратарь лежит на земле из-за травмы. Вратарь имеет право травмироваться, но игроки не имеют права покидать игровое поле, чтобы провести что-то вроде тайм-аута со своими тренерами. Довольно странно, что на поле остаются только судья, физиотерапевт и вратарь. Все остальные игроки покидают поле, и это нехорошо", — заявил Коллина.

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В то же время, если футболисты таки попытаются подойти к тренеру, то они не будут наказаны желтыми карточками.

Ранее стало известно, что 19 июля в США на стадионе "Метлайф-Стедиум" в Ист-Ратерфорде, пригороде Нью-Йорка состоится финал Чемпионата мира по футболу. В то же время в перерыве состоится нетипичное для футбольных финалов событие — зрителей будут развлекать мировые звезды. Болельщиков, которые посетят финал Мундиаля, будут развлекать Мадонна, Шакира и группа BTS. Еще одной особенностью станет наличие куратора — им станет солист группы Coldplay Крис Мартин.

В 2025 году стало известно, что руководство ФИФА запросит 2,6 млн фунтов стерлингов, что составляет примерно 3,4 млн долларов США или 145,6 млн гривен за VIP-ложи на финале чемпионата мира по футболу.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что участие России в Чемпионате мира по футболу 2026 года могло бы мотивировать Кремль завершить войну с Украиной.