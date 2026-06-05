Отказался провести с ней время: 19-летняя румынская гимнастка жестоко избила своего парня

Румынскую призерку чемпионатов Европы по спортивной гимнастике Сабрину Войну обвиняют в избиении своего парня — спортсмена из национальной сборной Щербана Котилрана.

Об этом пишет портал Golazo.

По информации источников СМИ, парень отказался провести время с гимнасткой. В ответ разъяренная спортсменка несколько раз ударила его кулаком по лицу. Также сообщается, что гимнаст не оказал ей сопротивления.

Об инциденте узнали, потому что в спортивном комплексе, где произошло избиение, установлены видеокамеры.

Пострадавший гимнаст обратился в Национальный институт судебной медицины, а также подал заявление в полицию. Сейчас спортсмен ждет выдачи судебно-медицинского заключения, после чего решит, какие дальнейшие шаги предпринять.

Зато президент Румынской федерации гимнастики Иоанн Сучиу заявил, что в организации не терпят подобного поведения, которое противоречит ценностям спорта и принципам уважения.

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"Мы не потерпим такого поведения, которое противоречит ценностям спорта и принципам уважения, которые мы пропагандируем. Мы понимаем, что в компетентные органы были поданы жалобы, и мы ожидаем более подробную информацию", — сказал Сучиу.

Сабрине Войне всего 19 лет, а она завоевала две серебряные и одну бронзовую медали на чемпионатах Европы.

Напомним, что украинская гимнастка закрыла глаза и уши во время гимна РФ. Во время церемонии награждения на юниорском чемпионате по художественной гимнастике Евро-2026 украинская гимнастка София Краинская в знак протеста отказалась слушать гимн Российской Федерации. На видео с места событий видно, как спортсменка опустила голову и надела наушники, чтобы не видеть и не слышать ничего российского.

Также на 21-м году жизни ушла из жизни молодая украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина. Елизавета училась на кафедре спортивных видов гимнастики Национального университета физического воспитания и спорта Украины.