Відмовився провести з нею час: 19-річна румунська гімнастка жорстоко відлупцювала свого хлопця

Румунську призерку чемпіонатів Європи зі спортивної гімнастики Сабріну Войну звинувачують у побитті свого хлопця — спортсмена із національної збірної Щербана Котілрана.

Про це пише портал Golazo.

За інформацією джерел ЗМІ, хлопець відмовився провести час із гімнасткою. У відповідь розлючена спортсменка кілька разів ударила його кулаком по обличчю. Також повідомляється, що гімнаст не чинив їй опору.

Про інцидент дізналися, бо у спортивному комплексі, де сталося побиття, встановлені відеокамери.

Потерпілий гімнаст звернувся до Національного інституту судової медицини, а також подав заяву до поліції. Наразі спортсмен чекає на видачу судово-медичного висновку, після чого вирішить, які подальші кроки вжити.

Натомість президент Румунської федерації гімнастики Іоан Сучіу заявив, що в організації не терплять подібної поведінки, яка суперечить цінностям спорту та принципам поваги.

Відео дня

"Ми не потерпимо такої поведінки, яка суперечить цінностям спорту та принципам поваги, які ми пропагуємо. Ми розуміємо, що до компетентних органів були подані скарги, і ми очікуємо на більш докладну інформацію", — сказав Сучіу.

Сабріні Войні лише 19 років, а вона завоювала дві срібні та одну бронзову медалі на чемпіонатах Європи.

Нагадаємо, що українська гімнастка закрила очі та вуха під час гімну РФ. Під час церемонії нагородження на юніорському чемпіонаті з художньої гімнастики Євро-2026 українська гімнастка Софія Країнська на знак протесту відмовилась слухати гімн Російської Федерації. На відео з місця подій бачимо, як спортсменка опустила голову та вдягнула навушники, щоб не бачити й не чути нічого російського.

Також на 21-му році життя пішла з життя молода українська художня гімнастка Єлизавета Хоровінкіна. Єлизавета навчалася на кафедрі спортивних видів гімнастики Національного університету фізичного виховання і спорту України.