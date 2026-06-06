Чемпионат мира-2026: иранские футболисты получили визы для въезда в США

Футболисты сборной Ирана уже имеют визы для въезда в Соединенные Штаты. Разрешение на пребывание в стране игроки получили за 10 дней до их первого матча в Лос-Анджелесе.

Иранские футболисты получили визы в США. Впрочем, Вашингтон еще не выдал разрешительные документы некоторым членам технического и административного персонала иранской команды, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что это первый Чемпионат мира по футболу с момента его основания в 1930 году, на котором страна-хозяйка принимает страну, с которой она находится в состоянии войны.

Ранее, из-за визовых проблем и ощущения, что присутствие иранской команды в Соединенных Штатах следует свести к минимуму, Тегеран в последнюю минуту договорился о переносе своей базы из Аризоны в Тихуану в Мексике.

Сборная планирует приземлиться в Тихуане утром в воскресенье, 7 июня, а уже 15 июня должна сыграть свой первый матч против Новой Зеландии в Лос-Анджелесе. Также там иранцы встретятся с Бельгией, а затем сыграют с Египтом в Сиэтле.

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Лишь недавно государственный секретарь Марко Рубио заявлял, что США не позволят Ирану включить в состав делегации на Чемпионат мира лиц, связанных с Корпусом стражей Исламской революции. Скажем, президенту Федерации футбола Ирана Мехди Таджу, который является бывшим командиром КСИР, в декабре было отказано во въезде на жеребьевку турнира в Вашингтоне.

Состав команды Ирана Фото: из открытых источников

Иранская команда Фото: из открытых источников

Технический штаб национальной сборной Ирана по футболу ранее объявлял окончательный состав на Чемпионат мира по футболу. Делегация состоит из 26 игроков.

Напомним, сначала иранская сторона даже рассматривала возможность бойкота Чемпионата мира.

Также Фокус писал, что ФИФА обратилась к правительству Мексики с просьбой предоставить временное "убежище" иранским футболистам во время ЧМ, поскольку власти США не хотят, чтобы спортсмены оставались в стране на протяжении всего турнира. который продлится с 11 июня по 19 июля.