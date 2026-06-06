Чемпіонат світу-2026: іранські футболісти отримали візи для в'їзду в США

Футболісти збірної Ірану вже мають візи для в'їзду до Сполучених Штатів. Дозвіл на перебування у країні гравці отримали за 10 днів до їхнього першого матчу в Лос-Анджелесі.

Іранські футболісти отримали візи у США. Утім, Вашингтон ще не видав дозвільні документи деяким членам технічного та адміністративного персоналу іранської команди, повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що це перший Чемпіонат світу з футболу з моменту його заснування в 1930 році, на якому країна-господар приймає країну, з якою вона перебуває у стані війни.

Раніше, через візові проблеми та відчуття, що присутність іранської команди в Сполучених Штатах слід звести до мінімуму, Тегеран в останню хвилину домовився про перенесення своєї бази з Аризони до Тіхуани в Мексиці.

Збірна планує приземлитися в Тіхуані вранці в неділю, 7 червня, а вже 15 червня має зіграти свій перший матчпроти Нової Зеландії в Лос-Анджелесі. Також там іранці зустрінуться з Бельгією, а потім зіграють з Єгиптом у Сіетлі.

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Лише нещодавно державний секретар Марко Рубіо заявляв, що США не дозволять Ірану включити до складу делегації на Чемпіонат світу осіб, пов'язаних з Корпусом вартових Ісламської революції. Скажімо, президенту Федерації футболу Ірану Мехді Таджу, який є колишнім командиром КВІР, в грудні було відмовлено у в'їзді на жеребкування турніру у Вашингтоні.

Склад команди Ірану Фото: з відкритих джерел

Іранська команда Фото: з відкритих джерел

Технічний штаб національної збірної Ірану з футболу раніше оголошував остаточний склад на Чемпіонат світу з футболу. Делегація складається із 26 гравців.

Нагадаємо, спочатку іранська сторона навіть розглядала можливість бойкоту Чемпіонату світу.

Також Фокус писав, що ФІФА звернулася до уряду Мексики з проханням надати тимчасовий "притулок" іранським футболістам під час ЧС, оскільки влада США не хоче, аби спортсмени залишалися в країні впродовж усього турніру. який триватиме з 11 червня до 19 липня.