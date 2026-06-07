Матч Украины против Дании: онлайн-трансляция товарищеского матча

7 июня сборная Украины проведет выездную товарищескую игру против команды "Дании". Это станет вторым матчем сборной Украины под руководством итальянца Андреа Мальдеры.

Матч начнется в 19:30 по киевскому времени. Фокус проведет текстовую трансляцию поединка, а также будет освещать главные события перед матчем.

В Украине матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO. Также он будет доступен бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях.

Перед матчем Андреа Мальдера анонсировал, что Руслан Малиновский и Илья Забарный выйдут в стартовом составе. Полностью стартовая одиннадцатка сине-желтых станет известна примерно за час до матча.

Главный тренер также объяснил, что сборная активно работает над тактикой.

"В спорте, конечно, результат всегда важен, но важнее этот путь. Конечно, мы должны смотреть сегодня в настоящее, но также видеть туда, куда мы хотим прибыть, что мы хотим получить. Результат должен быть следствием качества нашей игры. Головы игроков кипят после наших встреч, после теоретических занятий. Они большие молодцы, они слушают все, что я им говорю — и это самое важное", — сказал Мальдера на пресс-конференции.

Відео дня

Напомним, что сборная Украины по футболу уверенно победила сборную Польши в товарищеском матче, который прошел во Вроцлаве. Команда под руководством Андреа Мальдеры одержала победу со счетом 2-0.

Ранее Фокус сообщал о том, что новым тренером сборной Украины стал иностранец. Итальянский специалист Андреа Мальдера ранее работал в национальной сборной, а теперь становится главным тренером на два года.