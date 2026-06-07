Матч України проти Данії: онлайн-трансляція товариського матча

7 червня збірна України проведе виїзну товариську гру проти команди "Данії". Це стане другим матчем збірної України під керівництвом італійця Андреа Мальдери.

Матч розпочнеться о 19:30 за київським часом. Фокус проведе текстову трансляцію поєдинку, а також висвітлюватиме головні події перед матчем.

В Україні матч можна буде переглянути на OTT-платформі MEGOGO. Також він буде доступний безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в ефірі Т2 та кабельних мережах.

Перед матчем Андреа Мальдера анонсував, що Руслан Малиновський та Ілля Забарний вийдуть у стартовому складі. Повністю стартова одинадцятка синьо-жовтих стане відома приблизно за годину до матчу.

Головний тренер також пояснив, що збірна активно працює над тактикою.

"У спорті, звісно, результат завжди важливий, але важливіший цей шлях. Звісно, ми маємо дивитися сьогодні в теперішнє, але також бачити туди, куди ми хочемо прибути, що ми хочемо здобути. Результат має бути наслідком якості нашої гри. Голови гравців киплять після наших зустрічей, після теоретичних занять. Вони великі молодці, вони слухають усе, що я їм кажу — і це найважливіше", — сказав Мальдера на пресконференції.

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Нагадаємо, що збірна України з футболу впевнено перемогла збірну Польщі у товариському матчі, який пройшов у Вроцлаві. Команда під керівництвом Андреа Мальдери здобула перемогу з рахунком 2-0.

Раніше Фокус повідомляв про те, що новим тренером збірної України став іноземець. Італійський фахівець Андреа Мальдера раніше працював у національній збірній, а тепер стає головним тренером на два роки.