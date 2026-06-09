Скандал перед ЧМ-2026: одного из лучших арбитров Африки Омара Артана не впустили в США

Арбитра Омара Артана, который должен был стать первым сомалийцем, который будет судить матч Чемпионата мира, по прибытии в аэропорт Майами развернули назад.

Судью задержала Служба таможенной и пограничной охраны США (CBP) после его прибытия в субботу в Международный аэропорт Майами из Стамбула. Об этом пишет Sky News.

Как аргументировали задержание Артана

В CBP заявили, что сомалийца было признано непригодным для въезда из-за "проблем с проверкой". Однако подробности раскрывать отказались.

Представитель ФИФА подтвердил, что Артан пропустит турнир, который начнется 11 июня в США, Мексике и Канаде.

"ФИФА может подтвердить, что арбитр Омар Абдулкадир Артан не сможет тренироваться и судить на Чемпионате мира по футболу 2026 года после того, как ему было отказано во въезде в Соединенные Штаты", — заявил представитель организации.

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В ФИФА отметили, что федерация не вмешивается в иммиграционные процессы страны-хозяина и что вопрос допуска на территорию страны решает правительство этой страны. Поэтому там лишь смогли узнать, что статус Артана останется неизменным.

Стоит заметить, что Сомали входит в список стран, на которые распространяется запрет на въезд, объявленный президентом США Дональдом Трампом в 2025 году в рамках правительственных мер по усилению контроля над иммиграцией.

Что известно об Омаре Артане

Омар Артан был признан в 2025 году арбитром года Африканской конфедерации футбола

Омар Артан выступает на матчах Сомалийской национальной футбольной лиги с 2018 года. Тогда он получил статус арбитра ФИФА.

В 2023 году Артан был арбитром на финале Кубка африканских наций в Алжире. Еще через два года, в 2025, он был признан арбитром года Африканской конфедерации футбола.

Напомним, ранее издание Tribuna раскрыло, сколько денег получат участники Чемпионата мира.

Также агентство Reuters писало, что иранские футболисты получили визы для въезда в США на Чемпионат мира 2026.