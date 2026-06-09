Скандал перед ЧС-2026: одного з кращих арбітрів Африки Омара Артана не впустили до США

Арбітра Омара Артана, який мав стати першим сомалійцем, що судитиме матч Чемпіонату світу, після прибуття до аеропорту Маямі розвернули назад.

Суддю затримала Служба митної та прикордонної охорони США (CBP) після його прибуття в суботу до Міжнародного аеропорту Маямі зі Стамбула. Про це пише Sky News.

Як аргументували затримання Артана

У CBP заявили, що сомалійця було визнано непридатним для в'їзду через "проблеми з перевіркою". Однак подробиці розкривати відмовилися.

Представник ФІФА підтвердив, що Артан пропустить турнір, який розпочнеться 11 червня у США, Мексиці та Канаді.

"ФІФА може підтвердити, що арбітр Омар Абдулкадір Артан не зможе тренуватися та судити на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року після того, як йому було відмовлено у в’їзді до Сполучених Штатів", — заявив речник організації.

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У ФІФА наголосили, що федерація не втручається в імміграційних процесах країни-господаря і що питання допуску на територію країни вирішує уряд цієї країни. Тому там лише змогли дізнатися, що статус Артана залишиться незмінним.

Варто зауважити, що Сомалі входить до списку країн, на які поширюється заборона на в'їзд, оголошена президентом США Дональдом Трампом у 2025 році у межах урядових заходів щодо посилення контролю над імміграцією.

Що відомо про Омара Артана

Омар Артан був визнаний у 2025 році арбітром року Африканської конфедерації футболу

Омар Артан виступає на матчах Сомалійської національної футбольної ліги з 2018 року. Тоді він отримав статус арбітра ФІФА.

2023 року Артан був арбітром на фіналі Кубка африканських націй в Алжирі. Ще через два роки, у 2025, його було визнано арбітром року Африканської конфедерації футболу.

Нагадаємо, раніше видання Tribuna розкрило, скільки грошей отримають учасники Чемпіонату світу.

Також агентство Reuters писало, що іранські футболісти отримали візи для в'їзду до США на Чемпіонат світу 2026.