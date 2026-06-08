ФІФА планує заробити 9 млрд доларів: скільки отримають учасники Чемпіонату світу

11 червня в США, Канаді та Мексиці розпочнеться Чемпіонат світу-2026. Цей турнір стане найдорожчим, зокрема, щодо призових, які отримають країни-учасниці.

Загальний призовий пул на цьогорічний мундіаль склав 655 мільйонів доларів — це на 225 мільйонів більше, ніж було на минулому Чемпіонаті світу в Катарі. Про це пише Tribuna.

Особливістю цьогорічного турніру є збільшення кількості команд — з 32 до 48. Водночас, навіть якщо прибрати 16 збірних, то призовий фонд для 32 команд все одно перевищуватиме заробітки команд чотири роки тому.

В усіх, окрім фіналістів, сума збільшилась на 2 млн доларів. Команда, що посяде друге місце, отримає на 3 мільйони більше, переможець турніру — аж на 8.

Серед причин такого збільшення називають більше залучення спонсорів, адже ринок США є куди більш цікавим, ніж ринок Катару.

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ФІФА очікує збільшення загальних доходів до рекордних цифр. Так, доходи від спонсорства прогнозуються на рівні 2,8 мільярда проти 1,8 мільярда у 2022. Дохід від телеправ зросте з 3,4 мільярда до 4,3 мільярда доларів.

Загальний заробіток ФІФА прогнозується на рівні 9 мільярдів доларів на турнірі та 13 мільярдів впродовж усього чотирирічного циклу.

Водночас очікувані цифри можуть розійтись з реальністю на тлі інсайдів про переоцінку ФІФА інтересу до турніру. Особливо щодо продажу квитків.

Натомість на ЧС-2030 в Іспанії, Марокко та Португалії очікується встановлення нового рекорду — 14 млрд доходу.

Раніше Фокус розповідав, хто з зірок футболу пропустить Чемпіонат світу у США, Канаді та Мексиці.

Також ми розповідали про перший Чемпіонат світу в історії, який пройшов 96 років тому.

Раніше стало відомо, що 19 липня у США на стадіоні "Метлайф-Стедіум" в Іст-Ратерфорді, передмісті Нью-Йорка відбудеться фінал Чемпіонату світу з футболу. Водночас у перерві відбудеться нетипова для футбольних фіналів подія — глядачів розважатимуть світові зірки. Вболівальників, що завітають на фінал Мундіаля, розважатимуть Мадонна, Шакіра та гурт BTS. Ще однією особливістю стане наявність куратора — ним стане соліст гурту Coldplay Кріс Мартін.

У 2025 році стало відомо, що керівництво ФІФА запросить 2,6 млн фунтів стерлінгів, що становить приблизно 3,4 млн доларів США або ж 145,6 млн гривень за VIP-ложі на фіналі чемпіонату світу з футболу.