ФИФА планирует заработать 9 млрд долларов: сколько получат участники Чемпионата мира

11 июня в США, Канаде и Мексике начнется Чемпионат мира-2026. Этот турнир станет самым дорогим, в частности, по призовым, которые получат страны-участницы.

Общий призовой пул на нынешний мундиаль составил 655 миллионов долларов — это на 225 миллионов больше, чем было на прошлом Чемпионате мира в Катаре. Об этом пишет Tribuna.

Особенностью нынешнего турнира является увеличение количества команд — с 32 до 48. В то же время, даже если убрать 16 сборных, то призовой фонд для 32 команд все равно будет превышать заработки команд четыре года назад.

У всех, кроме финалистов, сумма увеличилась на 2 млн долларов. Команда, которая займет второе место, получит на 3 миллиона больше, победитель турнира — аж на 8.

Среди причин такого увеличения называют большее привлечение спонсоров, ведь рынок США является куда более интересным, чем рынок Катара.

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ФИФА ожидает увеличения общих доходов до рекордных цифр. Так, доходы от спонсорства прогнозируются на уровне 2,8 миллиарда против 1,8 миллиарда в 2022 году. Доход от телеправ вырастет с 3,4 миллиарда до 4,3 миллиарда долларов.

Общий заработок ФИФА прогнозируется на уровне 9 миллиардов долларов на турнире и 13 миллиардов в течение всего четырехлетнего цикла.

В то же время ожидаемые цифры могут разойтись с реальностью на фоне инсайдов о переоценке ФИФА интереса к турниру. Особенно в отношении продажи билетов.

Зато на ЧМ-2030 в Испании, Марокко и Португалии ожидается установление нового рекорда — 14 млрд дохода.

Ранее Фокус рассказывал, кто из звезд футбола пропустит Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике.

Также мы рассказывали о первом Чемпионате мира в истории, который прошел 96 лет назад.

Ранее стало известно, что 19 июля в США на стадионе "Метлайф-Стедиум" в Ист-Ратерфорде, пригороде Нью-Йорка состоится финал Чемпионата мира по футболу. В то же время в перерыве состоится нетипичное для футбольных финалов событие — зрителей будут развлекать мировые звезды. Болельщиков, которые посетят финал Мундиаля, будут развлекать Мадонна, Шакира и группа BTS. Еще одной особенностью станет наличие куратора — им станет солист группы Coldplay Крис Мартин.

В 2025 году стало известно, что руководство ФИФА запросит 2,6 млн фунтов стерлингов, что составляет примерно 3,4 млн долларов США или 145,6 млн гривен за VIP-ложи на финале чемпионата мира по футболу.