Скандал перед ЧМ-2026: сборные жалуются на жесткие проверки и задержания в США

Футболисты нескольких сборных, которые прибыли в США на чемпионат мира-2026, столкнулись с усиленными проверками, длительными допросами и проблемами во время прохождения контроля на границе.

Об этом сообщают спортивные журналисты и медиа.

За несколько дней до старта турнира резонанс вызвали сразу несколько случаев с участием команд из Азии и Африки.

Наибольшую огласку получила история сборной Узбекистана. Журналист американского спортивного телеканала ESPN Луис Карлос Ларго опубликовал видео, на котором узбекскую делегацию перед товарищеским матчем с Нидерландами в Нью-Йорке проверяют с помощью служебных собак и металлодетекторов. Кадры быстро распространились в соцсетях, где пользователи назвали такие меры безопасности чрезмерными.

Дополнительную волну обсуждений вызвало сообщение футбольного аккаунта Motivaciones Fútbol, авторы которого заявили, что команда столкнулась с беспрецедентным для товарищеского матча протоколом безопасности. В публикации также утверждается, что один из работников службы безопасности приказал представителю сборной держаться подальше от сумок.

Відео дня

Подобный инцидент произошел и со сборной Ирака. По данным Reuters, нападавшего Аймена Хусейна по прибытии в международный аэропорт Чикаго допрашивали почти семь часов. Источник агентства в спортивных кругах Ирака сообщил, что во время проверки правоохранители осмотрели его телефон. В конце концов футболисту разрешили въезд в страну.

В то же время фотограф сборной Талал Салах провел под проверкой более десяти часов и в итоге получил отказ во въезде в США. Американские миграционные службы публично ситуацию не комментировали.

Также африканский футбольный журналист Мики младший опубликовал видео прибытия сборной Сенегала. На кадрах футболисты стоят возле багажа на взлетной полосе, пока сотрудники безопасности проводят дополнительные проверки. Одного из игроков досматривали ручным металлодетектором перед входом в терминал аэропорта.

Официальных заявлений от ФИФА, футбольных федераций Сенегала и Узбекистана или американских властей относительно этих видео пока не было. Однако серия подобных случаев уже вызвала дискуссию в соцсетях об отношении к участникам чемпионата мира из отдельных стран при въезде в США.

Напомним, что на чемпионате мира-2026 не будет работать сомалийский арбитр Омар Артан, которому отказали во въезде в США по прибытии в аэропорт Майами. В Службе таможенной и пограничной охраны страны заявили, что судью признали непригодным для въезда из-за "проблем с проверкой", но подробностей не раскрыли.

Чемпионат мира-2026 станет первым в истории турниром с участием 48 сборных вместо 32. Из-за расширения количества участников ФИФА увеличила общий призовой фонд до 655 миллионов долларов, что на 225 миллионов больше, чем на предыдущем мундиале в Катаре.