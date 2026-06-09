Скандал перед ЧС-2026: збірні скаржаться на жорсткі перевірки та затримання в США

Футболісти кількох збірних, які прибули до США на чемпіонат світу-2026, зіткнулися з посиленими перевірками, тривалими допитами та проблемами під час проходження контролю на кордоні.

Про це повідомляють спортивні журналісти та медіа.

За кілька днів до старту турніру резонанс викликали одразу кілька випадків за участю команд з Азії та Африки.

Найбільший розголос отримала історія збірної Узбекистану. Журналіст американського спортивного телеканалу ESPN Луїс Карлос Ларго опублікував відео, на якому узбецьку делегацію перед товариським матчем з Нідерландами в Нью-Йорку перевіряють за допомогою службових собак і металодетекторів. Кадри швидко поширилися в соцмережах, де користувачі назвали такі заходи безпеки надмірними.

Додаткову хвилю обговорень викликав допис футбольного акаунта Motivaciones Fútbol, автори якого заявили, що команда зіткнулася з безпрецедентним для товариського матчу протоколом безпеки. У публікації також стверджується, що один із працівників служби безпеки наказав представнику збірної триматися подалі від сумок.

Відео дня

Подібний інцидент стався і зі збірною Іраку. За даними Reuters, нападника Аймена Хусейна після прибуття до міжнародного аеропорту Чикаго допитували майже сім годин. Джерело агентства в спортивних колах Іраку повідомило, що під час перевірки правоохоронці оглянули його телефон. Зрештою футболісту дозволили в'їзд до країни.

Водночас фотограф збірної Талал Салах провів під перевіркою понад десять годин і в підсумку отримав відмову у в'їзді до США. Американські міграційні служби публічно ситуацію не коментували.

Також африканський футбольний журналіст Мікі молодший опублікував відео прибуття збірної Сенегалу. На кадрах футболісти стоять біля багажу на злітній смузі, поки співробітники безпеки проводять додаткові перевірки. Одного з гравців оглядали ручним металодетектором перед входом до термінала аеропорту.

Офіційних заяв від ФІФА, футбольних федерацій Сенегалу та Узбекистану або американської влади щодо цих відео наразі не було. Однак серія подібних випадків уже викликала дискусію в соцмережах щодо ставлення до учасників чемпіонату світу з окремих країн під час в'їзду до США.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу-2026 не працюватиме сомалійський арбітр Омар Артан, якому відмовили у в'їзді до США після прибуття в аеропорт Маямі. У Службі митної та прикордонної охорони країни заявили, що суддю визнали непридатним для в'їзду через “проблеми з перевіркою”, але подробиць не розкрили.

Чемпіонат світу-2026 стане першим в історії турніром за участю 48 збірних замість 32. Через розширення кількості учасників ФІФА збільшила загальний призовий фонд до 655 мільйонів доларів, що на 225 мільйонів більше, ніж на попередньому мундіалі в Катарі.