"Не знаю, как люди выживают в Лондоне": Зинченко сравнил свою жизнь в столице и Манчестере

Украинский футболист Александр Зинченко, который несколько лет играл в Британии, сравнил период жизни в Лондоне и Манчестере. По его словам, стоимость жизни в столице значительно дороже чем в большом городе.

Зинченко отметил, что особенно разница ощущается в стоимости недвижимости. Однако также несколько дороже и продукты и рестораны. Об этом игрок национальной сборной Украины сказал в интервью на канале "Бомбардир".

Зинченко играл за "Манчестер Сити" с 2017 по 2022 год, а за лондонский "Арсенал" — с 2022 по 2025 годы.

"Я, честно, не знаю, как люди выживают в Лондоне. Мы очень часто об этом разговариваем, как они могут себе это позволить. Я уже молчу о недвижимости — космические цифры. И, если честно признаться, я не до конца понимаю, за что. Да, Лондон, вау, круто, но каждому свое. Кому-то это нравится, но я не знаю, за что такие цены на недвижимость. Интересный город, это очень много исторических мест, событий, но почему именно так? Не знаю", — рассказал Александр.

Відео дня

Он отметил, что в Англии лучший футбол в мире, и он всегда мечтал выступать там как футболист. Однако стиль жизни там — не подходит ему.

По данным сайта goal.com, Александр Зинченко, играя за "Арсенал", зарабатывал примерно 7,8 миллионов фунтов в год или 150 тысяч фунтов в неделю. Это была одна из самых больших зарплат в клубе по состоянию на 2025 год.

Ранее Фокус рассказывал о жизненном пути Александра Зинченко, который в свое время перешел из академии донецкого "Шахтера" в российскую "Уфу". После этого он смог попасть в "Ман Сити" и даже сыграл в финале Лиги Чемпионов.

Напомним, что две блогерши сравнили ежедневные расходы в Киеве и Лондоне, продемонстрировав разительную разницу в ценах. Наиболее сложной является ситуация и с жильем. Современная однокомнатная квартира в Киеве стоит около 35 000 грн в месяц, тогда как аренда недвижимости в нормальном районе Лондона вытянет из кармана примерно 120 000 грн.