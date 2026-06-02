Ужин за 12 тысяч: украинки сравнили цены на жизнь в Лондоне и Киеве

Жизнь в столице Великобритании оказалась в разы дороже киевских реалий, особенно в сфере услуг, недвижимости и развлечений. Блогер Таня Губенко вместе с подругой в своем видео подробно сравнила ежедневные расходы в обоих мегаполисах, продемонстрировав разительную разницу в ценах.

Разница в цене ощутима с самого утра, ведь обычная чашка кофе в Киеве стоит 100-120 грн, тогда как в Лондоне за нее придется выложить уже 240-300 грн, рассказывают девушки в видео в Instagram-аккаунте под ником @tanya.gubenko.

Похожая ситуация и с другими повседневными бьюти-процедурами. Например, киевский маникюр за 1 000 грн в британской столице превращается в услугу стоимостью 3 900 грн. Наибольший же разрыв в сфере ухода за собой заметен на процедуре лазерной эпиляции, которая в Украине обходится в 2 850 грн, а вот в Великобритании шокирует ценником в 16 000 грн.

Настоящей роскошью для эмигрантов становятся и обычные развлечения. Автор видео подчеркивает, что рестораны в Лондоне являются одной из самых затратных частей бюджета. Если в Киеве приятное свидание на двоих в заведении стоит в среднем 2 000-3 000 грн, то в Лондоне за аналогичный вечер придется заплатить 12 000 грн.

Не менее сложная ситуация и с жильем. Современная однокомнатная квартира в Киеве стоит около 35 000 грн в месяц, тогда как аренда недвижимости в нормальном районе Лондона вытянет из кармана примерно 120 000 грн.

