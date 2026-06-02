Солнце, пляж и пицца: женщина додумалась, как отдохнуть в Италии за $160 (фото)

23-летняя британка Меган Стайлз доказала, что путешествие в Италию может быть бюджетным. Вместе с подругой она за один день посетила озеро Гарда и Верону, потратив на поездку меньше денег, чем стоит выходной в Лондоне.

Британка Меган Стайлз вместе с подругой Романи отправились в однодневное путешествие в Италию, которое обошлось примерно в 160 долларов на человека. О ее опыте пишет издание The Sun.

Девушки вылетели из аэропорта Станстед утренним рейсом в Верону. Билеты в обе стороны стоили всего 51 доллар на человека. По прилету подруги решили не ограничиваться одним городом и отправились на автобусе к озеру Гарда.

В течение нескольких часов туристки гуляли по набережной, наслаждались видами, покупали сувениры и отдыхали у озера. Впоследствии они вернулись в Верону, где провели остаток дня, любуясь историческим центром города.

Девушки на озере Гарда в Италии Фото: Megan Stiles

По словам Меган, поехать удалось благодаря низкой стоимости авиабилетов. Неожиданным бонусом стал визит к озеру Гарда, о котором девушки узнали уже во время полета. Именно эта часть маршрута, по словам британки, сделала путешествие особенным.

Несмотря на насыщенный график и более 25 тысяч пройденных шагов за день, Меган назвала поездку одной из лучших в своей жизни. Настолько, что она уже запланировала вернуться в Италию снова.

Меган Стайлз в Италии Фото: Megan Stiles

Родные и друзья были удивлены таким маршрутом, ведь за один день девушкам удалось увидеть сразу две популярные туристические локации и вернуться домой еще до конца суток.

