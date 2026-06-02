"Это мрак, ад, колония": украинец заявил, что больше никогда не вернется в Германию

Мужчина, которого зовут Михаил, рассказал о своем опыте проживания за границей, в частности в Германии. Несмотря на то, что там украинские беженцы получат хорошую финансовую помощь, бюрократия заставляет многих переселенцев снова эмигрировать.

Михаил сейчас живет в солнечной Албании, но до недавнего времени пытался освоиться в Германии, где ему категорически не понравилось — ни климат, ни правила, ни общество. Мужчина раскритиковал тамошнюю систему и бюрократию, назвав страну "мраком, адом и колонией". Что именно было не так, — читайте в материале Фокуса.

Беженец о Германии

"Германия — это мрак. Худшее, что могло придумать человечество. Это официальная колония. Страна налогов, постоянных штрафов, тотального контроля. Страна с худшей погодой в мире. Словом, я может еще очень долго перечислять, что такое Германия. Жил там полтора года", — рассказывает украинец.

Відео дня

Важно

"Дают все": беженец назвал лучшую в мире страну для украинцев (фото)

Он заявил, что не вернулся бы туда "ни за какие деньги в мире".

"Даже если бы мне 10 тысяч евро бы предлагали, я бы не вернулся в Германию. Люди, которые живут в Германии, просто не замечают, как их поглощает система, как они становятся привязанными и виноватыми", — добавил беженец.

Бюрократия пугает

По словам украинца, система сформирована таким образом, что выбраться из нее практически нереально: даже "закрыть" какие-то документы — это почти нереальная задача.

"Постоянно приходят письма. И ты такой думаешь: "Что я опять и кому должен?". Сервиса — ноль. Вещи — "го*но". Выпечка — "го*но", рестораны — "го*но". Единственное, что классное, — это пиво. Это страна полное дно для меня лично!" — подытожил мужчина.

Он не рекомендует ехать туда людям, которые думают о своем будущем и будущем детей.

Что пишут люди

Пользователи сети в комментариях не были такими категоричными. Некоторые поделились собственным опытом, отметив, что все очень индивидуально. Кому-то эта страна подходит для жизни, а кому-то лучше поискать что-то другое.

Комментарии зрителей Фото: TikTok Комментарии зрителей Фото: TikTok

"Я живу в Германии — это лучшая страна", — написал один из участников обсуждения. Другой добавил: "А мне нравится в Украине". Еще кто-то заметил: "Это точно, он прав. Я живу здесь 24 года". Следующая женщина пишет: "Жила там 3,5 года, подписываюсь под каждым словом". Ей возразили: "Германия прекрасна во всем!".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинка Полина прожила в Германии два года. Впрочем, жизнь там для нее стала невыносимой и пришлось эмигрировать снова.

Девушка, которую зовут Валя, также живет в Германии. Местные, по ее словам, "не оценили" внешний вид эмигранток.

А вот позор на талант-шоу обернулся для Elen Smile феноменальным успехом. Она активно снимается, продолжает петь и покорять новые горизонты за рубежом.