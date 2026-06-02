"Это мрак, ад, колония": украинец заявил, что больше никогда не вернется в Германию
Мужчина, которого зовут Михаил, рассказал о своем опыте проживания за границей, в частности в Германии. Несмотря на то, что там украинские беженцы получат хорошую финансовую помощь, бюрократия заставляет многих переселенцев снова эмигрировать.
Михаил сейчас живет в солнечной Албании, но до недавнего времени пытался освоиться в Германии, где ему категорически не понравилось — ни климат, ни правила, ни общество. Мужчина раскритиковал тамошнюю систему и бюрократию, назвав страну "мраком, адом и колонией". Что именно было не так, — читайте в материале Фокуса.
Беженец о Германии
"Германия — это мрак. Худшее, что могло придумать человечество. Это официальная колония. Страна налогов, постоянных штрафов, тотального контроля. Страна с худшей погодой в мире. Словом, я может еще очень долго перечислять, что такое Германия. Жил там полтора года", — рассказывает украинец.
Он заявил, что не вернулся бы туда "ни за какие деньги в мире".
"Даже если бы мне 10 тысяч евро бы предлагали, я бы не вернулся в Германию. Люди, которые живут в Германии, просто не замечают, как их поглощает система, как они становятся привязанными и виноватыми", — добавил беженец.
Бюрократия пугает
По словам украинца, система сформирована таким образом, что выбраться из нее практически нереально: даже "закрыть" какие-то документы — это почти нереальная задача.
"Постоянно приходят письма. И ты такой думаешь: "Что я опять и кому должен?". Сервиса — ноль. Вещи — "го*но". Выпечка — "го*но", рестораны — "го*но". Единственное, что классное, — это пиво. Это страна полное дно для меня лично!" — подытожил мужчина.
Он не рекомендует ехать туда людям, которые думают о своем будущем и будущем детей.
Что пишут люди
Пользователи сети в комментариях не были такими категоричными. Некоторые поделились собственным опытом, отметив, что все очень индивидуально. Кому-то эта страна подходит для жизни, а кому-то лучше поискать что-то другое.
"Я живу в Германии — это лучшая страна", — написал один из участников обсуждения. Другой добавил: "А мне нравится в Украине". Еще кто-то заметил: "Это точно, он прав. Я живу здесь 24 года". Следующая женщина пишет: "Жила там 3,5 года, подписываюсь под каждым словом". Ей возразили: "Германия прекрасна во всем!".
