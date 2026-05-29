"Говорят, что мы страшные": украинку удивило услышанное в Германии (видео)
Украинка по имени Валя живет в Германии, но там местные, по ее словам, "не оценили" внешний вид эмигрантки.
Своей историей девушка поделилась в TikTok (valiamaiko).
Украинка о критике немцев
"Страшило. Так немецкие женщины говорят на меня. Говорят, что я довольно много наношу макияжа и выгляжу неестественно и некрасиво. Скажите мне, пожалуйста, что на мне много макияжа, что просто не могут на это смотреть? По-моему нормально", — сказала Валя.
Само видео она подписала так: "Немки говорят, что мы страшные, потому что красимся".
Реакция сети
В комментариях многие люди выразили свою поддержку Вале:
- "Немки никогда не отличались красотой. Завидуют вам".
- "Это немки так говорят? Они себя видели? Вы красавица".
- "Не обращайте внимания, Вы красавица! Мне 51 год, у меня в два раза больше макияжа, мне нравится, без макияжа тоже нормально, но пофиг кто что там думает, муж обожает всякую".
Были и те, кто не поверил в слова девушки:
- "Не говорят, не выдумывайте. А макияжа много. Там и тон, и румяна, и хайлайтер, и пудра, и контуринг. Возможно, еще и без базы с фиксатором не обошлось".
- "Немки никогда такого не скажут".
- "Это когда не хватает идей и фантазии на интересные тик-токи видео, приходится всякую ерунду придумывать".
