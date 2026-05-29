Украинцы бегут из Испании из-за невыносимой жизни там: "Назад дороги нет" (фото)

Украинка сбегает из Испании | Фото: коллаж Фокус

Украинцы решили покинуть Испанию из-за отсутствия работы и аномальной жары. Пара упаковала всю свою жизнь в несколько чемоданов.

Девушка, которая зарегистрирована в Instagram под ником _mariellemari, рассказала о причинах и этапах переезда.

"Мы убегаем из Испании. Работы нет. Все дорого. Жара, что капец. Квартиры в плесени. Муж сказал: "Уезжаем". И теперь я стою посреди комнаты и не понимаю, как мы вообще здесь накопили столько вещей. Если ты хоть раз переезжал, ты меня поймешь. Впихнуть всю нашу жизнь в чемоданы это был отдельный квест", — призналась автор видео.

Целый день они собирались и все равно не собрали вещи до конца.

"Итог дня: пять чемоданов и две сумки. Вот и есть вся наша жизнь. Я смотрю на это и думаю: откуда оно взялось?" — говорит украинка.

По ее словам, один только чемодан — это вещи собаки.

"Потому что она важнее нас, очевидно. Она впервые летит на самолете. Я немного переживаю. Назад дороги нет", — сказала автор видео.

Реакция сети

В комментариях люди поделились на два лагеря. Кто-то отнесся с пониманием к решению пары, а кто-то осудил:

  • "В Испании не понравилось?! Трудно таким будет везде. В Испании лучше всего!"
  • "Испания большая и разная. Работа есть, если искать и не бояться никакой работы. Если не любите жару, можно переехать на север. А то такое впечатление, что кроме Аликанте, Валенсии и Барселоны и Торревьехи не существует больше городов. Так что такое".
  • "Думаю в Германию, все или из Германии в Испанию, или наоборот".
  • "Испания классная только для отдыха/туризма. Для жизни она не подходит".
