Українці тікають з Іспанії через нестерпне життя там: "Назад дороги немає" (фото)
Українці вирішили покинути Іспанію через відсутність роботи та аномальну спеку. Пара спакувала все своє життя в кілька валіз.
Дівчина, яка зареєстрована в Instagram під ніком _mariellemari, розповіла про причини та етапи переїзду.
Українці тікають з Іспанії
"Ми тікаємо з Іспанії. Роботи немає. Все дорого. Жара, що капець. Квартири в плісняві. Чоловік сказав: "Їдемо". І тепер я стою посеред кімнати і не розумію, як ми взагалі тут накопичили стільки речей. Якщо ти хоч раз переїжджав, ти мене зрозумієш. Впихнути все наше життя в чемодани це був окремий квест", — зізналася авторка відео.
Цілий день вони збиралися і все одно не зібрали речі до кінця.
"Підсумок дня: пʼять чемоданів і дві торбинки. Оце і є все наше життя. Я дивлюсь на це і думаю: звідки воно взялося?" — каже українка.
За її словами, одна тільки валіза — це речі собаки.
"Тому що вона важливіша за нас, очевидно. Вона вперше летить на літаку. Я трохи переживаю. Назад дороги немає", — сказала авторка відео.
Реакція мережі
У коментарях люди поділилися на два табори. Хтось поставився з розумінням до рішення пари, а хтось засудив:
- "В Іспаніі не сподобалось?! Важко таким буде всюди. В Іспанії найкраще!"
- "Іспанія велика і різна. Робота є, якщо шукати і не боятися ніякої роботи. Якщо не любите спеку, можна переїхати на північ. А то таке враження, що крім Аліканте, Валенсії і Барселони та Торревʼєхи не існує більше міст. Так що таке".
- "Думаю в Німеччину, всі або з Німеччини в Іспанію, або навпаки".
- "Іспанія класна лише для відпочинку/туризму. Для життя вона не підходить".
Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни?
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Дівчина на імʼя Тетяна цієї весни повернулася до України після 3,5 років життя у США.
- Американець, який одружився з українкою та приїхав на її батьківщину, сильно здивувався через ці звичні для нас пʼять речей.
Крім того, українка на імʼя Юлія після кількох років життя в Канаді оселилася в підвалі.