Українці тікають з Іспанії через нестерпне життя там: "Назад дороги немає" (фото)

Українка втікає з Іспанії | Фото: колаж Фокус

Українці вирішили покинути Іспанію через відсутність роботи та аномальну спеку. Пара спакувала все своє життя в кілька валіз.

Дівчина, яка зареєстрована в Instagram під ніком _mariellemari, розповіла про причини та етапи переїзду.

Українці тікають з Іспанії

"Ми тікаємо з Іспанії. Роботи немає. Все дорого. Жара, що капець. Квартири в плісняві. Чоловік сказав: "Їдемо". І тепер я стою посеред кімнати і не розумію, як ми взагалі тут накопичили стільки речей. Якщо ти хоч раз переїжджав, ти мене зрозумієш. Впихнути все наше життя в чемодани це був окремий квест", — зізналася авторка відео.

Цілий день вони збиралися і все одно не зібрали речі до кінця.

"Підсумок дня: пʼять чемоданів і дві торбинки. Оце і є все наше життя. Я дивлюсь на це і думаю: звідки воно взялося?" — каже українка.

За її словами, одна тільки валіза — це речі собаки.

"Тому що вона важливіша за нас, очевидно. Вона вперше летить на літаку. Я трохи переживаю. Назад дороги немає", — сказала авторка відео.

Реакція мережі

У коментарях люди поділилися на два табори. Хтось поставився з розумінням до рішення пари, а хтось засудив:

  • "В Іспаніі не сподобалось?! Важко таким буде всюди. В Іспанії найкраще!"
  • "Іспанія велика і різна. Робота є, якщо шукати і не боятися ніякої роботи. Якщо не любите спеку, можна переїхати на північ. А то таке враження, що крім Аліканте, Валенсії і Барселони та Торревʼєхи не існує більше міст. Так що таке".
  • "Думаю в Німеччину, всі або з Німеччини в Іспанію, або навпаки".
  • "Іспанія класна лише для відпочинку/туризму. Для життя вона не підходить".
