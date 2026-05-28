Українка покинула США і повернулася в село: "Це болюча тема"
Дівчина на імʼя Тетяна цієї весни повернулася до України після 3,5 років життя у США. Вона чесно зізнається, які питання змусили її знову змінити життя.
Своєю історією дівчина, яка переїхала зі Штатів в українське село, поділилася в Instagram (tetiana_hrybkova).
Українка повернулася із США
"Які питання я почала собі задавати, щоб зрозуміти, що хочу покинути США і повернутися до України? Побачивши кількість повідомлень на тему переїзду, я зрозуміла, наскільки це болюча тема для багатьох людей. Бо це серйозний крок і життя після нього не буде таким, як раніше", — сказала Тетяна.
У якийсь момент дівчина зрозуміла, що всередині неї щось зламалося, і вона почала дуже уважно слухати себе, ставити собі питання і відповідати максимально чесно.
"Чи хочу я так прожити ще наступні 5 років? Чи я справді тут живу чи я просто звикла до цього життя? Я справді люблю те, чим займаюся? Чи я стала ближчою до себе за ці роки? Чи навпаки загубила себе? Що має змінитися, щоб я захотіла залишитися в США? Я залишаюся тут через бажання чи через страх, що моє життя кардинально зміниться? Що я відчуваю, коли думаю про повернення додому і що я відчуваю, коли думаю про те, що залишаюся?" — каже українка.
За словами Тетяни, частина питань була повʼязана з особистим життям.
"І коли ти починаєш чесно відповідати собі на такі питання, ти вже не можеш робити вигляд, що все нормально. Саме тоді я зрозуміла, що мені потрібно щось змінювати", — резюмувала дівчина.
Українка каже, що інколи саме внутрішній голос знає правильну відповідь раніше, ніж ми готові її прийняти.
