Українка покинула США і повернулася в село: "Це болюча тема"

Дівчина на імʼя Тетяна цієї весни повернулася до України після 3,5 років життя у США. Вона чесно зізнається, які питання змусили її знову змінити життя.

Своєю історією дівчина, яка переїхала зі Штатів в українське село, поділилася в Instagram (tetiana_hrybkova).

Українка повернулася із США

"Які питання я почала собі задавати, щоб зрозуміти, що хочу покинути США і повернутися до України? Побачивши кількість повідомлень на тему переїзду, я зрозуміла, наскільки це болюча тема для багатьох людей. Бо це серйозний крок і життя після нього не буде таким, як раніше", — сказала Тетяна.

У якийсь момент дівчина зрозуміла, що всередині неї щось зламалося, і вона почала дуже уважно слухати себе, ставити собі питання і відповідати максимально чесно.

"Чи хочу я так прожити ще наступні 5 років? Чи я справді тут живу чи я просто звикла до цього життя? Я справді люблю те, чим займаюся? Чи я стала ближчою до себе за ці роки? Чи навпаки загубила себе? Що має змінитися, щоб я захотіла залишитися в США? Я залишаюся тут через бажання чи через страх, що моє життя кардинально зміниться? Що я відчуваю, коли думаю про повернення додому і що я відчуваю, коли думаю про те, що залишаюся?" — каже українка.

Відео дня

Українка повернулася додому із США Фото: Instagram

За словами Тетяни, частина питань була повʼязана з особистим життям.

"І коли ти починаєш чесно відповідати собі на такі питання, ти вже не можеш робити вигляд, що все нормально. Саме тоді я зрозуміла, що мені потрібно щось змінювати", — резюмувала дівчина.

Тетяна понад три роки жила в США Фото: Instagram

Тетяна понад три роки жила в США Фото: Instagram

Українка каже, що інколи саме внутрішній голос знає правильну відповідь раніше, ніж ми готові її прийняти.

Опитування Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни? Опитування відкрите до Так, більшість повернеться одразу після закінчення війни. Частина повернеться, але багато хто залишаться за кордоном назавжди. Це залежатиме від умов відновлення країни та економіки. Ні, більшість біженців не планує повертатися в Україну. Голосувати

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українка на імʼя Богдана розповіла, як вивезти кота за кордон у 2026 році.

Американець, який одружився з українкою та приїхав на її батьківщину, сильно здивувався через ці звичні для нас пʼять речей.

Крім того, українка на імʼя Юлія, яка живе в Канаді понад три роки, зізнається, що там фінансово вигідно триматися купи, а не бути одинаком.