Дитину простіше: як вивезти кота за кордон у 2026 році (фото)

Українка на імʼя Богдана розповіла, як вивезти кота за кордон у 2026 році. Для цього треба не один документ та не один місяць очікування.

Своєю історією вона поділилася в TikTok.

Як вивезти кота за кордон

"Як легально вивезти вашого пушистика за кордон? Розказую покрокову інструкцію", — почала Богдана.

Вона пожартувала, що прикордонники знають її кота, який "дивиться телевізор", тому без проблем пропускають.

Зокрема, дівчина радить для початку запастися терпінням, зробити вакцину від сказу та чіпувати тварину.

"Коштує мікрочіп недорого і робиться в будь-якій ветеринарці. А от найважчий документ, який вам треба, це титри на антитіла до сказу. Це в кота чи собаки беруть кров. Потім дають папір, що він не скажений, але виїхати з цим всім ви можете не раніше ніж через три місяці, тому що треба посидіти карантин 90 днів. Так, вивезти дитину легше, ніж кота", — каже Богдана.

Також треба мати паспорт тварини. Взяти його можна в державній ветеринарній клініці.

Необхідні документи

"І коли вже відсидите цей карантин три місяці, йдете в державну ветеринарку і берете свідоцтво Ф1. Коротко — це ще один папір, що кіт здоровий", — зазначила авторка відео.

Ще там можуть попросити показати, що тварину обробляли від блох.

Втім, ця довідка діє лише три дні, за які з нею треба піти в найближчу митницю та обміняти документ на міжнародний сертифікат (діє 10 днів).

"А якщо тварина їде не з власником, будьте добрі нотаріальний дозвіл", — резюмувала Богдана.

