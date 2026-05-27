Ребенка проще: как вывезти кота за границу в 2026 году (фото)

Украинка по имени Богдана рассказала, как вывезти кота за границу в 2026 году. Для этого надо не один документ и не один месяц ожидания.

Своей историей она поделилась в TikTok.

Как вывезти кота за границу

"Как легально вывезти вашего пушистика за границу? Рассказываю пошаговую инструкцию", — начала Богдана.

Она пошутила, что пограничники знают ее кота, который "смотрит телевизор", поэтому без проблем пропускают.

В частности, девушка советует для начала запастись терпением, сделать вакцину от бешенства и чипировать животное.

"Стоит микрочип недорого и делается в любой ветеринарной клинике. А вот самый тяжелый документ, который вам нужен, это титры на антитела к бешенству. Это у кота или собаки берут кровь. Затем дают бумагу, что он не бешеный, но выехать с этим всем вы можете не раньше чем через три месяца, потому что надо посидеть карантин 90 дней. Да, вывезти ребенка легче, чем кота", — говорит Богдана.

Также надо иметь паспорт животного. Взять его можно в государственной ветеринарной клинике.

Необходимые документы

"И когда уже отсидите этот карантин три месяца, идете в государственную ветеринарку и берете свидетельство Ф1. Коротко — это еще одна бумага, что кот здоров", — отметила автор видео.

Еще там могут попросить показать, что животное обрабатывали от блох.

Впрочем, эта справка действует всего три дня, за которые с ней надо пойти в ближайшую таможню и обменять документ на международный сертификат (действует 10 дней).

"А если животное едет не с владельцем, будьте добры нотариальное разрешение", — резюмировала Богдана.

