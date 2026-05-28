Украинка покинула США и вернулась в село: "Это болезненная тема"

Девушка по имени Татьяна этой весной вернулась в Украину после 3,5 лет жизни в США. Она честно признается, какие вопросы заставили ее снова изменить жизнь.

Своей историей девушка, которая переехала из Штатов в украинское село, поделилась в Instagram (tetiana_hrybkova).

Украинка вернулась из США

"Какие вопросы я начала себе задавать, чтобы понять, что хочу покинуть США и вернуться в Украину? Увидев количество сообщений на тему переезда, я поняла, насколько это болезненная тема для многих людей. Потому что это серьезный шаг и жизнь после него не будет такой, как раньше", — сказала Татьяна.

В какой-то момент девушка поняла, что внутри нее что-то сломалось, и она начала очень внимательно слушать себя, задавать себе вопросы и отвечать максимально честно.

"Хочу ли я так прожить еще следующие 5 лет? Я действительно здесь живу или я просто привыкла к этой жизни? Я действительно люблю то, чем занимаюсь? Стала ли я ближе к себе за эти годы? Или наоборот потеряла себя? Что должно измениться, чтобы я захотела остаться в США? Я остаюсь здесь из-за желания или из-за страха, что моя жизнь кардинально изменится? Что я чувствую, когда думаю о возвращении домой и что я чувствую, когда думаю о том, что остаюсь?" — говорит украинка.

Відео дня

Украинка вернулась домой из США Фото: Instagram

По словам Татьяны, часть вопросов была связана с личной жизнью.

"И когда ты начинаешь честно отвечать себе на такие вопросы, ты уже не можешь делать вид, что все нормально. Именно тогда я поняла, что мне нужно что-то менять", — резюмировала девушка.

Татьяна более трех лет жила в США Фото: Instagram

Татьяна более трех лет жила в США Фото: Instagram

Украинка говорит, что иногда именно внутренний голос знает правильный ответ раньше, чем мы готовы его принять.

Опрос Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны? Опрос открыт до Да, большинство вернется сразу после окончания войны. Часть вернется, но многие останутся за границей навсегда. Это будет зависеть от условий восстановления страны и экономики. Нет, большинство беженцев не планируют возвращаться в Украину. Голосувати

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинка по имени Богдана рассказала, как вывезти кота за границу в 2026 году.

Американец, который женился на украинке и приехал на ее родину, сильно удивился этим привычным для нас пяти вещам.

Кроме того, украинка по имени Юлия, которая живет в Канаде более трех лет, признается, что там финансово выгодно держаться вместе, а не быть одиночкой.