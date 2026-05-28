Украинка покинула США и вернулась в село: "Это болезненная тема"
Девушка по имени Татьяна этой весной вернулась в Украину после 3,5 лет жизни в США. Она честно признается, какие вопросы заставили ее снова изменить жизнь.
Своей историей девушка, которая переехала из Штатов в украинское село, поделилась в Instagram (tetiana_hrybkova).
"Какие вопросы я начала себе задавать, чтобы понять, что хочу покинуть США и вернуться в Украину? Увидев количество сообщений на тему переезда, я поняла, насколько это болезненная тема для многих людей. Потому что это серьезный шаг и жизнь после него не будет такой, как раньше", — сказала Татьяна.
В какой-то момент девушка поняла, что внутри нее что-то сломалось, и она начала очень внимательно слушать себя, задавать себе вопросы и отвечать максимально честно.
"Хочу ли я так прожить еще следующие 5 лет? Я действительно здесь живу или я просто привыкла к этой жизни? Я действительно люблю то, чем занимаюсь? Стала ли я ближе к себе за эти годы? Или наоборот потеряла себя? Что должно измениться, чтобы я захотела остаться в США? Я остаюсь здесь из-за желания или из-за страха, что моя жизнь кардинально изменится? Что я чувствую, когда думаю о возвращении домой и что я чувствую, когда думаю о том, что остаюсь?" — говорит украинка.
По словам Татьяны, часть вопросов была связана с личной жизнью.
"И когда ты начинаешь честно отвечать себе на такие вопросы, ты уже не можешь делать вид, что все нормально. Именно тогда я поняла, что мне нужно что-то менять", — резюмировала девушка.
Украинка говорит, что иногда именно внутренний голос знает правильный ответ раньше, чем мы готовы его принять.
