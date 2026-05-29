RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

"Кажуть, що ми страшні": українку здивувало почуте в Німеччині (відео)

українка поскаржилася на німців
Українка в Німеччині | Фото: колаж Фокус

Українка на імʼя Валя живе в Німеччині, але там місцеві, за її словами, "не оцінили" зовнішній вигляд емігрантки.

Своєю історією дівчина поділилася в TikTok (valiamaiko).

Українка про критику німців

"Страшидло. Так німецькі жінки кажуть на мене. Кажуть, що я досить багато наношу макіяжу і виглядаю неприродньо і негарно. Скажіть мені, будь ласка, що на мені багато макіяжу, що просто не можуть на це дивитися? По-моєму нормально", — сказала Валя.

Саме відео вона підписала так: "Німки кажуть, що ми страшні, бо фарбуємось".

Українка в Німеччині
Українка в Німеччині
Фото: Скриншот TikTok

Реакція мережі

У коментарях багато людей висловили свою підтримку Валі:

  • "НІмки ніколи не відрізнялися красою. Заздрять вам".
  • "Це німкені так говорять? Вони себе бачили? Ви красуня".
  • "Не звертайте уваги, Ви красуня! Мені 51 рік, в мене в два рази більше макіяжу, мені подобається, без макіяжу теж нормально, але пофіг хто що там думає, чоловік обожнює всяку".
Відео дня
Фото: Скріншот TikTok

Були й ті, хто не повірив у слова дівчини:

  • "Не кажуть, не вигадуйте. А макіяжу багато. Там і тон, і румʼяна, і хайлайтер, і пудра, і контуринг. Можливо, ще й без бази з фіксатором не обійшлося".
  • "Німкені ніколи такого не скажуть".
  • "Це коли не вистачає ідей і фантазії на цікаві тік-токи відео, доводиться всяку дурницю вигадувати".
Опитування

Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни?

Опитування відкрите до

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, українка на імʼя Юлія після кількох років життя в Канаді оселилася в підвалі.