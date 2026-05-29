"Кажуть, що ми страшні": українку здивувало почуте в Німеччині (відео)

Українка на імʼя Валя живе в Німеччині, але там місцеві, за її словами, "не оцінили" зовнішній вигляд емігрантки.

Своєю історією дівчина поділилася в TikTok (valiamaiko).

Українка про критику німців

"Страшидло. Так німецькі жінки кажуть на мене. Кажуть, що я досить багато наношу макіяжу і виглядаю неприродньо і негарно. Скажіть мені, будь ласка, що на мені багато макіяжу, що просто не можуть на це дивитися? По-моєму нормально", — сказала Валя.

Саме відео вона підписала так: "Німки кажуть, що ми страшні, бо фарбуємось".

Українка в Німеччині Фото: Скриншот TikTok

Реакція мережі

У коментарях багато людей висловили свою підтримку Валі:

"НІмки ніколи не відрізнялися красою. Заздрять вам".

"Це німкені так говорять? Вони себе бачили? Ви красуня".

"Не звертайте уваги, Ви красуня! Мені 51 рік, в мене в два рази більше макіяжу, мені подобається, без макіяжу теж нормально, але пофіг хто що там думає, чоловік обожнює всяку".

Були й ті, хто не повірив у слова дівчини:

"Не кажуть, не вигадуйте. А макіяжу багато. Там і тон, і румʼяна, і хайлайтер, і пудра, і контуринг. Можливо, ще й без бази з фіксатором не обійшлося".

"Німкені ніколи такого не скажуть".

"Це коли не вистачає ідей і фантазії на цікаві тік-токи відео, доводиться всяку дурницю вигадувати".

Опитування Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни? Опитування відкрите до Так, більшість повернеться одразу після закінчення війни. Частина повернеться, але багато хто залишаться за кордоном назавжди. Це залежатиме від умов відновлення країни та економіки. Ні, більшість біженців не планує повертатися в Україну. Голосувати

