"Кажуть, що ми страшні": українку здивувало почуте в Німеччині (відео)
Українка на імʼя Валя живе в Німеччині, але там місцеві, за її словами, "не оцінили" зовнішній вигляд емігрантки.
Своєю історією дівчина поділилася в TikTok (valiamaiko).
Українка про критику німців
"Страшидло. Так німецькі жінки кажуть на мене. Кажуть, що я досить багато наношу макіяжу і виглядаю неприродньо і негарно. Скажіть мені, будь ласка, що на мені багато макіяжу, що просто не можуть на це дивитися? По-моєму нормально", — сказала Валя.
Саме відео вона підписала так: "Німки кажуть, що ми страшні, бо фарбуємось".
Реакція мережі
У коментарях багато людей висловили свою підтримку Валі:
- "НІмки ніколи не відрізнялися красою. Заздрять вам".
- "Це німкені так говорять? Вони себе бачили? Ви красуня".
- "Не звертайте уваги, Ви красуня! Мені 51 рік, в мене в два рази більше макіяжу, мені подобається, без макіяжу теж нормально, але пофіг хто що там думає, чоловік обожнює всяку".
Були й ті, хто не повірив у слова дівчини:
- "Не кажуть, не вигадуйте. А макіяжу багато. Там і тон, і румʼяна, і хайлайтер, і пудра, і контуринг. Можливо, ще й без бази з фіксатором не обійшлося".
- "Німкені ніколи такого не скажуть".
- "Це коли не вистачає ідей і фантазії на цікаві тік-токи відео, доводиться всяку дурницю вигадувати".
Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни?
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Українці вирішили покинути Іспанію через відсутність роботи та аномальну спеку. Пара спакувала все своє життя в кілька валіз.
- Американець, який одружився з українкою та приїхав на її батьківщину, сильно здивувався через ці звичні для нас пʼять речей.
Крім того, українка на імʼя Юлія після кількох років життя в Канаді оселилася в підвалі.