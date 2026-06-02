"Це морок, пекло, колонія": українець заявив, що більше ніколи не повернеться в Німеччину

Чоловік, якого звуть Михайло, розповів про свій досвід проживання за кордоном, зокрема у Німеччині. Попри те, що там українські біженці отримають хорошу фінансову допомогу, бюрократія змушує багатьох переселенці знову емігрувати.

Михайло нараз живе у сонячній Албанії, але донедавна намагався освоїтися в Німеччині, де йому категорично не сподобалося – ані клімат, ані правила, ані суспільство. Чоловік розкритикував тамтешню систему та бюрократію, назвавши країну "мороком, пеклом та колонією". Що саме було не так, – читайте у матеріалі Фокусу.

Біженець про Німеччину

"Німеччина – це морок. Найгірше, що могло придумати людство. Це офіційна колонія. Країна податків, постійних штрафів, тотального контролю. Країна з найгіршою погодою в світі. Словом, я може ще дуже довго перераховувати, що таке Німеччина. Жив там півтора роки", – розповідає українець.

Він заявив, що не повернувся би туди "за жодні гроші в світі".

"Навіть, якби мені 10 тисяч євро б пропонували, я би не повернувся у Німеччину. Люди, які живуть в Німеччині, просто не помічають, як їх поглинає система, як вони стають прив’язаними і винними", – додав біженець.

Бюрократія лякає

За словами українця, система сформована таким чином, що вибратися з неї практично нереально: навіть "закрити" якісь документи – це майже нереальне завдання.

"Постійно приходять листи. І ти такий думаєш: "Що я знову і кому винен?". Сервісу – нуль. Речі – "ла*но". Випічка – "ла*но", ресторани – "ла*но". Єдине, що класне, – це пиво. Це країна повне дно для мене особисто!" – підсумував чоловік.

Він не рекомендує їхати туди людям, які думають про своє майбутнє та майбутнє дітей.

Що пишуть люди

Користувачі мережі у коментарях не були такими категоричними. Дехто поділився власним досвідом, зазначивши, що все дуже індивідуально. Комусь ця країна підходить для життя, а декому краще пошукати щось інше.

"Я живу в Німеччині – це найкраща країна", – написав один з учасників обговорення. Інший додав: "А мені подобається в Україні". Ще хтось зауважив: "Це точно, він має рацію. Я живу тут 24 роки". Наступна жінка пише: "Жила там 3,5 роки, підписуюсь під кожним словом". Їй заперечили: "Німеччина прекрасна у всьому!".

