Картинка неутешительная: украинка, прожившая 9 лет в Италии, рассказала об увиденном

Евгения Витрикуш поделилась собственной историей переезда в Италию. В частности, женщина остановилась на моментах, которые до сих пор не дают ей покоя.

Евгения удивлена, что рядом с невероятной итальянской архитектурой немало заброшенных домов, которые требуют или капитального ремонта, или реставрации. Больше об этом — в материале Фокуса.

Украинка в Италии

"9 лет жизни в Италии — и один вопрос до сих пор не дает мне покоя. Страна с невероятной историей и архитектурой, которая пережила века. Но рядом с этой красотой видишь здания, которые медленно разрушаются... Возможно, причина в сложной бюрократии или в стоимости реставраций. А, возможно, в чем-то, о чем знают только местные", — говорит украинка.

Она поинтересовалась у зрителей, почему нельзя это все окультурить и сделать лучше, а также, выделяет ли государство на реконструкции и ремонтные работы средства.

Что пишут люди?

"Например: нет владельца или владелец не имеет средств на ремонт. Подобная ситуация в Испании", — пишет один из зрителей.

Другой добавил: "Эти все дома либо под арестом, либо проходят по судебным делам о разделе наследства, либо другое. В Вероне тоже много таких домов".

"Я думаю, что дорого и бюрократия, здесь, чтобы взять инициативу и реставрировать что-то — надо пройти 7 кругов ада", — отметила следующая участница обсуждения, которую зовут Лилия.

"Меня это беспокоило и было интересно, почему не привести в порядок, хоть слегка. Все же много туристов", — ответила на один из комментариев автор видео.

