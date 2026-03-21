Украинку, которая переехала в село посреди Карпат, едва не изнасиловал сосед (фото)

Героиней очередного выпуска на YouTube-канале блогерши Иванки Дячук стала мастерица Корица. Девушка сама живет в горах и изготавливает украшения из глины, а также делает провокационные фотосессии.

Корица живет в старом сельском доме посреди нетронутой природы. Там жизнь выглядит совсем иначе, чем в городе, хотя до ближайшего населенного пункта — всего несколько минут. Впрочем, этот рай оказался не таким безопасным, как казалось сначала. О травматическом опыте украинки, — читайте в материале Фокуса.

Жизнь посреди Карпат

В анонсе к выпуску Иванка Дячук пишет: "Мы поговорили о том, как она оказалась здесь, почему снимает старый дом, как обустраивает пространство без больших денег (спойлер: иногда самый простой ремонт — просто покрасить все), как работает с глиной в своей мастерской и как на самом деле выглядит жизнь в селе зимой. А еще — о Полтавщине, общении с местными, разводах в маленьких городах, романтизации сельской жизни и даже истории о китайской тюрьме".

Девушка рассказала о переезде в Карпаты

Героиня выпуска сначала провела блогерше экскурсию по своему скромному жилью. Показала кухню, обустроенную собственными силами, ванную комнату, а также рабочий кабинет, где она проводит большую часть времени.

Дом Корицы, которая изготавливает украшения Фото: YouTube

Проблемы с безопасностью

Девушка уверяет, что в ее стиле жизни много преимуществ, прежде всего, это невероятная природа. Но есть большие проблемы с безопасностью. После развода она живет одна, и однажды едва не стала жертвой изнасилования: в лесу на мастерицу напал сосед, которого она очень хорошо знала.

"Произошла ситуация с мужчиной, к которому мы с моим мужем заходили на кофе, который приходил также к нам. Мы ему помогали, что-то там подвозить и так далее. У меня к нему были достаточно доверительные отношения. Когда идет, улыбаемся: "Ой, добрый день!". Потом так случилось... Где-то год назад я встретила его в лесу... Он говорит: "Тебе можно составить компанию?". Я такая: "Ну, можно". Он рассказывал про свою дочь, ремонт. Потом мы пошли выше. Он вроде бы увидел елку и начал бегать вокруг. Потом уже я поняла, что он смотрел, никого ли нет. В какой-то момент набросился на меня и сказал фразу, от которой меня до сих пор... Сказал: "Дай мне свой ротик". Словом, я вырвалась. После этого мне стало страшно", — поделилась опытом Корица.

Корица пережила травматический опыт Фото: YouTube

Девушка отметила, что совсем не жалеет о своем выборе — переезде из города в село. Однако теперь значительно внимательнее в плане безопасности. Кроме того, зимой ей особенно трудно, ведь дом приходится отапливать дровами, а тепло быстро выходит через старые деревянные окна и двери.

