Українку, яка переїхала в село посеред Карпат, ледь не зґвалтував сусід (фото)

Героїнею чергового випуску на YouTube-каналі блогерки Іванки Дячук стала майстриня Кориця. Дівчина сама живе у горах й виготовляє прикраси з глини, а також робить провокативні фотосесії.

Кориця живе в старій сільській хаті посеред недоторканої природи. Там життя виглядає зовсім інакше, ніж у місті, хоча до найближчого населеного пункту — всього кілька хвилин. Втім, цей рай виявився не таким безпечним, як здавалося спочатку. Про травматичний досвід українки, — читайте у матеріалі Фокусу.

Життя посеред Карпат

В анонсі до випуску Іванка Дячук пише: "Ми поговорили про те, як вона опинилась тут, чому знімає стару хату, як облаштовує простір без великих грошей (спойлер: іноді найпростіший ремонт — просто пофарбувати все), як працює з глиною у своїй майстерні та як насправді виглядає життя в селі взимку. А ще — про Полтавщину, спілкування з місцевими, розлучення в маленьких містах, романтизацію сільського життя і навіть історію про китайську тюрму".

Дівчина розказала про переїзд у Карпати

Героїня випуску спершу провела блогерці екскурсію своїм скромним житлом. Показала кухню, облаштовану власними силами, ванну кімнату, а також робочий кабінет, де вона проводить більшу частину часу.

Помешкання Кориці, яка виготовляє прикраси Фото: YouTube

Проблеми з безпекою

Дівчина запевняє, що в її стилі життя багато переваг, насамперед, це неймовірна природа. Але є великі проблеми з безпекою. Після розлучення вона живе сама, і одного разу ледь не стала жертвою зґвалтування: у лісі на майстриню напав сусід, якого вона дуже добре знала.

"Сталась ситуація з чоловіком, до якого ми з моїм чоловіком заходили на каву, який приходив також до нас. Ми йому допомагали, щось там підвозити і таке інше. У мене до нього були досить довірливі відносини. Коли йде, посміхаємося: "Ой, добрий день!". Потім так сталося… Десь рік тому я зустріла його в лісі… Він каже: "Тобі можна скласти компанію?". Я така: "Ну, можна". Він розказував про свою дочку, ремонт. Потім ми пішли вище. Він начебто побачив ялинку й почав бігати довкола. Потім вже я зрозуміла, що він дивився, чи нікого немає. У якийсь момент накинувся на мене і сказав фразу, від якої мене досі… Сказав: "Дай мені свого ротика". Словом, я вирвалася. Після цього мені стало страшно", — поділилась досвідом Кориця.

Кориця пережила травматичний досвід Фото: YouTube

Дівчина зазначила, що зовсім не шкодує про свій вибір — переїзд з міста у село. Однак тепер значно уважніша в плані безпеки. Крім того, взимку їй особливо важко, адже будинок доводиться опалювати дровами, а тепло швидко виходить через старі дерев’яні вікна та двері.

