Картинка невтішна: українка, яка прожила 9 років в Італії, розповіла про побачене

Євгенія Витрикуш поділилась власною історією переїзду до Італії. Зокрема, жінка зупинилась на моментах, які досі не дають їй спокою.

Євгенія здивована, що поруч з неймовірною італійською архітектурою чимало покинутих будинків, які потребують або капітального ремонту, або реставрації. Більше про це, — у матеріалі Фокусу.

Українка в Італії

"9 років життя в Італії — і одне питання досі не дає мені спокою. Країна з неймовірною історією та архітектурою, яка пережила століття. Але поруч із цією красою бачиш будівлі, що повільно руйнуються… Можливо, причина в складній бюрократії або у вартості реставрацій. А, можливо, у чомусь, про що знають лише місцеві", — каже українка.

Вона поцікавилась у глядачів, чому не можна це все окультурити і зробити кращим, а також, чи виділяє держава на реконструкції і ремонтні роботи кошти.

Що пишуть люди?

"Наприклад: немає власника або власник не має коштів на ремонт. Подібна ситуація у Іспанії", — пише один з глядачів.

Інший додав: "Ці всі будинки або під арештом, або проходять у судових справах про розділ спадщини, або інше. У Вероні теж багато таких будинків".

"Я думаю, що дорого і бюрократія, тут, щоб взяти ініціативу і реставрувати щось — треба пройти 7 кіл пекла", — зазначила наступна учасниця обговорення, яку звуть Лілія.

"Мене це турбувало і було цікаво, чому не привести до ладу, хоч злегка. Все ж таки багато туристів", — відповіла на один з коментарів авторка відео.

