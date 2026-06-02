Сонце, пляж і піца: жінка додумалась, як відпочити в Італії за $160 (фото)

23-річна британка Меган Стайлз довела, що подорож до Італії може бути бюджетною. Разом із подругою вона за один день відвідала озеро Гарда та Верону, витративши на поїздку менше грошей, ніж коштує вихідний у Лондоні.

Британка Меган Стайлз разом із подругою Романі вирушили в одноденну подорож до Італії, яка обійшлася приблизно у 160 доларів на людину. Про її досвід пише видання The Sun.

Дівчата вилетіли з аеропорту Станстед ранковим рейсом до Верони. Квитки в обидва боки коштували лише 51 долар на особу. Після прильоту подруги вирішили не обмежуватися одним містом та вирушили автобусом до озера Гарда.

Протягом кількох годин туристки гуляли набережною, насолоджувалися краєвидами, купували сувеніри та відпочивали біля озера. Згодом вони повернулися до Верони, де провели решту дня, милуючись історичним центром міста.

Дівчата на озері Гарда в Італії Фото: Megan Stiles

За словами Меган, поїхати вдалося завдяки низькій вартості авіаквитків. Несподіваним бонусом став візит до озера Гарда, про яке дівчата дізналися вже під час польоту. Саме ця частина маршруту, за словами британки, зробила подорож особливою.

Попри насичений графік і понад 25 тисяч пройдених кроків за день, Меган назвала поїздку однією з найкращих у своєму житті. Настільки, що вона вже запланувала повернутися до Італії знову.

Меган Стайлз в Італії Фото: Megan Stiles

Рідні та друзі були здивовані таким маршрутом, адже за один день дівчатам вдалося побачити одразу дві популярні туристичні локації та повернутися додому ще до кінця доби.

