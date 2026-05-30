"Нереально найти": беженка сравнила супермаркеты Германии и Украины

Украинка Людмила, которая сейчас живет в Германии, поделилась особенностями местного продуктового шопинга и бытовыми привычками немцев. Главное, что ее поразило — это немецкая экологичность и популярная система возврата тары, которая позволяет забирать деньги за использованные бутылки.

По словам блогера, в Германии никто не разбрасывается пустой тарой, ведь за каждую бутылку можно вернуть 25 евроцентов. Если кто-то случайно и оставит ее на улице, прохожие мгновенно подберут такой "бонус". Об этом Людмила рассказала в своем TikTok.

Что касается закупок, то немцы не привыкли бегать по всему городу в поисках скидок и просто идут в ближайший магазин. Ассортимент овощей и фруктов там остается почти одинаковым в течение всего года. Поскольку местные жители обычно готовят горячие блюда только один раз в день, основу их рациона составляют бутерброды. Именно поэтому в топе покупательских предпочтений всегда оказываются сырные и мясные нарезки, разнообразные салаты и намазки.

Также немецкие супермаркеты поражают огромным количеством замороженных продуктов. На полках можно найти буквально все: от пиццы и равиоли до готового тушеного мяса и даже целых праздничных тортов, которые почти нереально найти в свежем варианте.

Отдельной любовью немцев остается пиво, под которое в магазинах отведены целые ряды с ящиками. При этом найти действительно хороший хлеб в стране непросто, поэтому люди чаще покупают булочки. Их обычно едят с намазками или даже с довольно специфическим местным деликатесом — сырым мясным фаршем.

В конце своего видео украинка с ником @liudmyla.rusina заинтриговала подписчиков и пообещала вскоре провести дегустацию. Она планирует лично попробовать немецкие замороженные полуфабрикаты и необычную консервированную картошку, чтобы впоследствии рассказать о своих впечатлениях.

