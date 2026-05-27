Говорили, что все дают: беженка рассказала о разбитых иллюзиях в Германии (фото)

Украинка перебралась в Германию, убегая от войны. Там она с мужем заселилась в лагере для беженцев, а также начала оформлять все необходимые документы. Впрочем, ее ожидания сильно контрастируют с реальностью.

Женщина из города Пологи Запорожской области, которая эмигрировала в Германию восемь месяцев назад, рассказала о своем опыте. Она думала, куда лучше переезжать, потому что в Украине ситуация ухудшается, но реальность жизни за рубежом оказалась не такой, как она надеялась сначала. Что ее там ждало, — читайте в материале Фокуса.

Говорили, что там все дают

Украина слышала много положительных отзывов именно о Германии, где власть предоставляет хорошую материальную помощь, а также обеспечивает жильем, питанием, одеждой.

"Мы сейчас находимся в Германии. Сейчас коротко расскажу, какая ситуация. Когда были в Украине, то думали, куда выезжать, потому что понятно, какая ситуация. Многие рассказывали о Германии, что помогают, денег дают, продукты бесплатные, шмотки бесплатные. Вот такие розовые очки у нас были!" — рассказывает 42-летняя женщина.

Она говорит, что находится на "24 параграфе", но планирует сниматься. Мол, ей не нравится "вся эта ситуация".

"Мы прошли распределение, лагерь, это все. Если интересно, я отдельно расскажу. Засунули нас в социальное жилье. Понятно, что социальное жилье лучше, чем лагерь, но нюансы тоже есть свои", — отмечает беженка.

Что пишут люди?

Это признание вызвало много осуждения в комментариях.

"Все правильно. Одежда, продукты, курсы, квартира, коммунальные услуги, бытовая техника — бесплатно! 560 евро в месяц. На мебель выдали 900 евро, лимит на ремонт зубов дали — 4,5 тыс. евро, новые слуховые аппараты дали — 2,8 тыс. евро. Что не так, мадам? Если что, я из Кельна", — прокомментировала одна читательница.

Отзывы в комментариях Фото: TikTok

Другая добавила: "Уважаемая дама! Никто Вам ничем не обязан! Умейте быть благодарными!". Еще кто-то саркастически отметил: "Думали, что нам дадут дом с бассейном и сауной, а в гараже будет стоять крутая тачка".

Украинка ответила людям, которые обвинили ее в неблагодарности за предоставленное жилье: "Это все не наше, там живет пять семей с детьми".

