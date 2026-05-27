Казали, що все дають: біженка розповіла про розбиті ілюзії в Німеччині (фото)

Українка перебралась до Німеччини, тікаючи від війни. Там вона з чоловіком заселилась в таборі для біженців, а також почала оформлювати всі необхідні документи. Втім, її очікування сильно контрастують з реальністю.

Жінка з міста Пологи Запорізької області, яка емігрувала до Німеччини вісім місяців тому, розповіла про свій досвід. Вона думала, куди краще переїжджати, бо в Україні ситуація погіршується, але реальність життя за кордоном виявилась не такою, як вона сподівалася спочатку.

Казали, що там все дають

Україна чула багато позитивних відгуків саме про Німеччину, де влада надає хорошу матеріальну допомогу, а також забезпечує житлом, харчуванням, одягом.

"Ми зараз знаходимося в Німеччині. Зараз коротко розкажу, яка ситуація. Коли були в Україні, то думали, куди виїжджати, бо зрозуміло, яка ситуація. Багато хто розповідав про Німеччину, що допомагають, грошей дають, продукти безплатні, шмоткі безплатні. Отакі рожеві окуляри в нас були!" – розповідає 42-річна жінка.

Вона каже, що перебуває на "24 параграфі", але планує зніматися. Мовляв, їй не подобається "вся ця ситуація".

"Ми пройшли розподілення, табір, оце все. Якщо цікаво, я окремо розкажу. Засунули нас в соціальне житло. Зрозуміло, що соціальне житло краще, аніж табір, але нюанси теж є свої", – зазначає біженка.

Що пишуть люди?

Це зізнання викликало багато осуду в коментарях.

"Все правильно. Одяг, продукти, курси, квартира, комунальні послуги, побутова техніка – безплатно! 560 євро на місяць. На меблі видали 900 євро, ліміт на ремонт зубів дали – 4,5 тис. євро, нові слухові апарати дали – 2,8 тис. євро. Що не так, мадам? Якщо що, я з Кельна", – прокоментувала одна читачка.

Відгуки в коментарях Фото: TikTok

Інша додала: "Шановна пані! Ніхто Вам нічим не зобов’язаний! Вмійте бути вдячними!". Ще хтось саркастично зауважив: "Думали, що нам дадуть будинок із басейном і сауною, а в гаражі стоятиме крута тачка".

Українка відповіла людям, які звинуватили її в невдячності за надане житло: "Це все не наше, там мешкає п’ять сімей з дітьми".

