"Нереально знайти": біженка порівняла супермаркети Німеччини та України

Українка Людмила, яка наразі мешкає в Німеччині, поділилася особливостями місцевого продуктового шопінгу та побутовими звичками німців. Головне, що її вразило — це німецька екологічність та популярна система повернення тари, яка дозволяє забирати гроші за використані пляшки.

За словами блогерки, у Німеччині ніхто не розкидається порожньою тарою, адже за кожну пляшку можна повернути 25 євроцентів. Якщо хтось випадково і залишить її на вулиці, перехожі миттєво підберуть такий "бонус". Про це Людмила розповіла у своєму TikTok.

Щодо закупок, то німці не звикли бігати по всьому місту в пошуках знижок і просто йдуть до найближчого магазину. Асортимент овочів та фруктів там залишається майже однаковим протягом усього року. Оскільки місцеві жителі зазвичай готують гарячі страви лише один раз на день, основу їхнього раціону складають бутерброди. Саме тому в топі купівельних уподобань завжди опиняються сирні та м’ясні нарізки, різноманітні салати і намазки.

Також німецькі супермаркети вражають величезною кількістю заморожених продуктів. На полицях можна знайти буквально все: від піци та равіолі до готового тушкованого м'яса і навіть цілих святкових тортів, які майже нереально знайти в свіжому варіанті.

Окремим коханням німців залишається пиво, під яке в магазинах відведено цілі ряди з ящиками. При цьому знайти дійсно добрий хліб у країні непросто, тому люди частіше купують булочки. Їх зазвичай їдять із намазками або навіть із досить специфічним місцевим делікатесом — сирим м'ясним фаршем.

Наприкінці свого відео українка з ніком @liudmyla.rusina заінтригувала підписників та пообіцяла незабаром провести дегустацію. Вона планує особисто спробувати німецькі заморожені напівфабрикати та незвичну консервовану картоплю, щоб згодом розповісти про свої враження.

