Не столица и не курорты: украинка назвала "золотое место" для работы в стране ЕС

Украинка, которая переехала в Испанию два года назад, рассказала, что в северном регионе "Страна Басков" зарплаты значительно выше, чем на популярном среди мигрантов восточном побережье. По ее словам, особенно хорошо там зарабатывают водители грузовиков.

Об этом сообщила украинский блогер roksi.sk в своем видео в Tik Tok.

Она сравнила жизнь на севере Испании с восточными регионами, где проживает много украинцев.

По словам женщины, одним из главных преимуществ Страны Басков является безопасность. Она рассказала, что там люди спокойно оставляют вещи без присмотра и не боятся гулять вечером. В то же время на востоке страны, по ее словам, ситуация совсем другая — там чаще случаются кражи.

Блогер также заявила, что в Стране Басков сложнее найти работу без знания испанского языка, однако оплата труда там выше.

"Здесь реально платят больше, особенно в транспорте. Так что, дальнобойщики, вы здесь зарабатываете больше всего", — сказала она.

Відео дня

Отдельно украинка обратила внимание на климат севера Испании. Она отметила, что дожди там кратковременные, а благодаря им в регионе свежий воздух и нет сильной жары, характерной для восточного побережья летом.

Еще одним преимуществом Страны Басков она назвала чистоту городов и высокий уровень коммунальных услуг. В то же время блогер пожаловалась на отсутствие украинских продуктов и заведений, а также на высокую стоимость жилья.

По ее словам, цены на квартиры в регионе стартуют от 180 тысяч евро за небольшую студию, а обычное жилье стоит не менее 250 тысяч евро. На востоке Испании, по ее словам, жилье можно приобрести примерно от 100 тысяч евро.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинка показала расходы на свою свадьбу в Черногории. По ее словам, масштабное празднование за границей для 18 гостей обошлось дешевле, чем подобная свадьба в Украине. Общий бюджет составил более 30 тысяч евро, больше всего средств пара потратила на аренду виллы, банкет и команду организаторов.

Блогерша, которая живет в Испании, призналась, что боится возвращаться в Киев после длительной жизни за границей. По словам блогера, спокойный ритм жизни у моря и гор изменил ее взгляды, а атмосфера постоянной конкуренции и "гонки" в украинской столице теперь вызывает у нее дискомфорт.

Кроме того, украинка, которая живет в Испании, пожаловалась на местную бюрократию и отсутствие удобных цифровых сервисов.