Украинка рассказала, что свадьба в Черногории обошлась ей дешевле, чем в Украине (фото)

Елена поделилась подробной сметой своей свадьбы, которую она вместе с любимым организовала в Черногории. Пользователи Instagram отметили, что такое масштабное празднование за рубежом обошлось паре значительно дешевле, чем аналогичный праздник стоил бы на родине.

Самой большой статьей бюджета стала аренда роскошной виллы, которую молодожены сняли на четверо суток для всех 18 гостей. В эту стоимость также вошли туристический налог, доплата за проведение самого дня свадьбы и ежедневные завтраки для каждого приглашенного из расчета девять евро на человека в день. Об этом девушка, известная в соцсетях под ником lena_nezlaya, рассказала в Instagram.

За праздничный банкет пара заплатила 4095 евро. Угощение организовали по меню, поэтому каждый гость мог заранее выбрать для себя закуску, салат и основное блюдо. В эту сумму также вошли легкие закуски и напитки в велкам-зоне, отдельный безлимитный бар, питание для привлеченного персонала, а также расходы на уборку и мойку после праздника. Дополнительно для гостей подготовили приятные сувениры — маленькие бутылочки с лимончелло в велкам-зоне, что стоило еще 110 евро. Свадебный торт заказывали отдельно, он обошелся в 180 евро, из которых 50 евро составила стоимость доставки.

Відео дня

Оформление и команда проекта

Создание атмосферы и визуального стиля обошлось влюбленным в 4070 евро. Эти деньги ушли на брачную арку и зону вокруг нее, оформление велкам-зоны, украшение главного стола, букет невесты, особое освещение, текстиль в основной зоне, а также на аренду мебели, специальной посуды и декоративных шариков для бассейна. Эффектная башня с шампанским стоила 70 евро, а различные свадебные безделушки потянули еще на 50 евро.

Украинка рассказала о ценах на свадьбу в Черногории Фото: Instagram

Значительную часть бюджета пара инвестировала в команду, которая прилетела на праздник из Варшавы. Услуги видеографов вместе с их транспортными расходами обошлись в 4000 евро, а фотограф обошелся в 1650 евро. За работу ведущего, включая его перелет и проживание, заплатили 1550 евро. Музыкальное сопровождение от диджея, который работал с собственной аппаратурой и светом, стоило 1250 евро. Координацией всего процесса занимался свадебный организатор, чей гонорар рассчитывался как 10% от общего бюджета без учета виллы, или минимальные 2000 евро.

Образы молодоженов и общий итог

Невеста Елена смогла существенно сэкономить на платье, выхватив его на распродаже к Черной пятнице за 1000 евро, тогда как полный образ ее мужа стоил всего 200 евро. Свадебные кольца ручной работы обошлись влюбленным в 1300 евро. Прическа и макияж от стилиста, учитывая расходы на дорогу для всей команды красоты, стоили 420 евро.

Общая стоимость сказочной свадьбы в Черногории составила 30 300 евро. Елена отмечает, что в эту итоговую сумму не входили только закупки продуктов питания и еды на виллу для повседневных нужд гостей в течение всех дней отдыха.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Женщина после выезда в Канаду рассказала правду о своей свадьбе, которую обсуждала вся Украина.

Российский комик Максим Галкин стал ведущим свадьбы бизнесмена и основателя IT-компании в Киеве Ники Ломиа с украинской моделью Никой в Каннах.

Кроме того, один мужчина пригласил бывшую на свадьбу после измены, а реакция мамы удивила всех.